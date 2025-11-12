Después de algunos años de ausencia, The Cardigans volverán a México con un esperado concierto el 6 de febrero de 2025 en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México.

La banda sueca, liderada por la inconfundible voz de Nina Persson, promete una noche llena de nostalgia, hits y energía noventera.

México, uno de los países más fans de The Cardigans

La última vez que The Cardigans pisaron suelo mexicano fue en 2022, cuando ofrecieron dos presentaciones: una en solitario en CDMX y otra como parte del festival Tecate Bajío en León, Guanajuato.

Aunque no han lanzado un nuevo álbum desde ‘Super Extra Gravity’ (2005), su popularidad sigue intacta.

De hecho, México ocupa el segundo lugar mundial en número de reproducciones y descargas de su música, de acuerdo con datos de Chartmetric.

Canciones como “Lovefool”, “My Favourite Game” o “Erase/Rewind” siguen siendo parte del soundtrack de miles de fans que no olvidan su inconfundible estilo.

Preventa, precios y detalles del concierto

La preventa exclusiva para clientes Banamex iniciará el jueves 13 de noviembre a las 11:00 AM, mientras que la venta general comenzará el viernes 14 de noviembre, también a partir de las 11:00 AM.

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster, con la opción de tres meses sin intereses para compras mayores a 3 mil pesos con tarjetas de crédito Banamex.

Estos son los precios oficiales: