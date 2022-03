O.K, la calificación de ‘The Batman‘, la apuesta más grande de Warner Bros. en los últimos 5 años a la que han invertido millones y millones de dólares, no fue perfecta, pero alcanzar un 86% tampoco es nada malo considerando que las últimas producciones de DC han sido malísimas.

Y ahora que Rotten Tomatoes ha tenido su espacio para opinar, la verdad es que lo que parece “fallar” es esa promesa de que la película inyecta “terror”, ya que simplemente es otra película de Batman en la que sí, la violencia es mucha, pero tampoco es como para catalogarle en “gore” como lleva intentando Matt Reeves.

Lo que sí, es que la película ha sido catalogada como una increíble adaptación noir en tiempos modernos, que hace un increíble uso de la violencia de manera alterada, elegante y precisa; dígase que lo violento es muy violento, pero no se come a la narrativa de la película ni la vuelve una película meramente de acción.

¡Hay mucho que esperarnos de ella! Además piénsenlo, ya antes se ha confirmado que Warner ha pagado a Pattinson una suma grande para asegurar la segunda entrega. Así que el estudio ya tiene planes para un futuro.