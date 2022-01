El manager australiano quien entre su catálogo de clientes tuviera a Tool, ha fallecido a la edad de 74 años en la ciudad de Melbourne.

Durante los años que pasó en Los Ángeles, él y su esposa Nikki Brown también trabajaron con músicos proyectos como The Verve, HUM, The Cramps, Colin Hay (Men At Work), Rose Tattoo, Rival Schools & The Brian Jonestown Massacre, entre muchos otros más.

Ted fue un ícono en la industria de la música y demostró su expertise al no sólo profesionalizarse en un área, sino también en la parte de producción al ser co-fundador de Lollapalooza.

Gardner deja un legado dentro del ámbito de management que sobrepasa a la comprensión del público; fue de los primeros en proponer contratos híbridos en los que las disqueras se vieran obligadas a “apostar” por los artistas al darles dinero, pero no quedarse con sus masters.

Esto ha revolucionado la manera en la que sellos como Sony, Warner y hasta los mediocres de Universal trabajen con nuevos talentos. Es increíble como un sólo hombre le dio la vuelta a toda una industria al simplemente poner como prioridad a algo que muchos olvidan hace todo esto posible: el artista.

Descanse en poder, Ted.