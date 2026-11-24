Lo que debes saber

El Tecate Pa’l Norte 2027 será del 26 al 28 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.

será del 26 al 28 de marzo en el de Monterrey. Travis Scott, Post Malone y Charli XCX serán los artistas principales del viernes, sábado y domingo, respectivamente.

serán los artistas principales del viernes, sábado y domingo, respectivamente. La venta general de abonos comienza el 1 de diciembre de 2026 a las 14:00 horas.

Este 24 de noviembre, el Tecate Pa’l Norte soltó el cartel de su edición 2027. Y vaya combinación: Travis Scott, Post Malone y Charli XCX encabezan tres días de festival en los que también habrá metal, indie, rock mexicano y hasta música norteña.

El festival cumple 15 años desde su primera edición en 2012. Y si ya estás haciendo cuentas para viajar a Monterrey, ojo: las tres jornadas caen en plena Semana Santa. Acá te dejamos el cartel oficial por día, la fecha de venta de abonos y lo que sabemos de los accesos.

Cartel oficial del Tecate Pa’l Norte 2027. Crédito Tecate Pa’l Norte.

Lineup completo del Tecate Pa’l Norte 2027 por día

Viernes 26 de marzo | Travis Scott, The Neighbourhood y Caifanes

¿Rap, rock mexicano o electrónica? El viernes puedes tener un poco de todo. Además de Travis Scott, The Neighbourhood y Caifanes, vale la pena echarle un ojo a RAYE, Kasabian y Angine de Poitrine. También estarán RIIZE, Milo J, WOS y deadmau5.

Artistas anunciados

Travis Scott, The Neighbourhood, Caifanes, Latin Mafia, RAYE, Milo J, Kasabian, Angine de Poitrine, deadmau5, Polo & Pan, RIIZE, WOS, Boys Noize, Gera MX, Ke Personajes, Julia Wolf, Benny Ibarra, La Leyenda, Ximena Sariñana, underscores (DJ set), Franc Moody (DJ set), Aterciopelados, Odisseo, C.R.O + Homer el Mero Mero, The Wookies, Jacinto, Los Vaguens, Estrambóticos, Daaz, Chuwi, Paloma Morphy, Resorte, Adrian Cota, Erich, Cardellino, Marilina Bertoldi, Ángela Torres.

Sábado 27 de marzo | Post Malone, Avenged Sevenfold y Martin Garrix

A quienes les late tanto el metal como el indie les tocará estar pendientes de los horarios del sábado. Ese día estarán Avenged Sevenfold, Fontaines D.C. y Spoon, además de Post Malone y Martin Garrix. También está TOMORA, el proyecto de AURORA y Tom Rowlands de The Chemical Brothers. Por su parte, Arcade Fire aparece en el cartel como invitado especial con Santa Pirata.

Artistas anunciados

Post Malone, Avenged Sevenfold, Martin Garrix, Hombres G, Young Miko, Fontaines D.C., TOMORA, Arcade Fire presenta Santa Pirata (invitado especial), SOFI TUKKER, Babasónicos, Kase.O, Spoon, Ed Maverick, Víctor Mendívil, Cuarteto de Nos, Kinky, Bandalos Chinos (set acústico), Piso 21, Leon Bridges (set acústico), Lola Índigo, Kasablanca, Luch, Jesse Baez, Ela Taubert, Odisseo (set acústico), TIMØ, Boombox Cartel, Collect 200, Barry B, Culture Wars, Clubz, Jorsshh, Showing Teeth, La Habitación Roja, Ana Sofi W, Big Javy, Spika, Buffalo Blanco.

Domingo 28 de marzo | Charli XCX, Julión Álvarez, Empire of the Sun y Joji

Charli XCX regresa a Fundidora después de su presentación de 2025. Y sí, comparte día con Julión Álvarez. También será una buena jornada para ver a The War on Drugs, Fobia, Julieta Venegas y Joji. Ojo también con La Texana, el proyecto de post-punk de Josué Ramírez que unas semanas después se presentará en Coachella 2027.

Artistas anunciados

Charli XCX, Julión Álvarez, Empire of the Sun, Joji, The War on Drugs, Kenia OS, HUGEL, Leon Bridges, Fobia, MK, Los Auténticos Decadentes, Julieta Venegas, Fonseca, Ed Maverick (set acústico), El Malilla, Bandalos Chinos, Ralphie Choo, Cara Delevingne, Cachirula & Loojan, Bruses, Ladrones, Pol Granch, Depresión Sonora, Laszewo, Íñigo Quintero, Nicola Cruz (DJ set), La Texana, Kaia Lana, Conociendo Rusia, LNG/SHT, Rey Pila, La Ramona.

Sets acústicos y DJ sets del Tecate Pa’l Norte 2027

Hay cuatro artistas que aparecen dos veces en el cartel y no es un error. Odisseo toca el viernes y regresa en acústico el sábado. Leon Bridges y Bandalos Chinos tienen sets acústicos el sábado y otras presentaciones el domingo. A Ed Maverick lo veremos el sábado y en acústico el domingo. También hay DJ sets de underscores, Franc Moody y Nicola Cruz. Los nombres del escenario sorpresa todavía no se conocen.

Boletos del Tecate Pa’l Norte 2027: fecha de venta y precios de referencia

Ahora sí, a revisar la quincena. La venta general de abonos de tres días arranca el martes 1 de diciembre de 2026 a las 2 de la tarde, hora de Monterrey y de la CDMX, a través de Ticketmaster México. Hay cinco modalidades de acceso. Los precios de esta nueva etapa y la fecha de venta de boletos por día todavía no se han anunciado.

La primera venta comenzó el 13 de noviembre para clientes de Hey Banco y el 14 de noviembre para el público general. Los abonos tempraneros se agotaron. Para que vayas haciendo cuentas, acá van los precios de esa primera venta. Ojo, no son los precios confirmados para el 1 de diciembre. Puedes consultar el reporte de precios de la venta tempranera y las modalidades oficiales de acceso.

Tipo de abono Precio del Abono Tempranero Beneficios anunciados General $4,820 MXN Acceso a los escenarios y servicios generales. General Plus $5,975 MXN Beneficios de General y baños exclusivos en la zona General. Ascendente $7,480 MXN Baños de su zona, área de mesas, barra exclusiva, zonas de descanso y circuito cerrado del escenario principal. GNP Seguros VIP $10,105 MXN Zonas VIP, área lateral con vista a los escenarios principales, guardarropa y conserjería. Hospitality Sin precio temprano anunciado Beneficios VIP, barra libre internacional, selección gastronómica de cortesía, lounge y spa.

¿Dónde es el Tecate Pa’l Norte 2027 y cuáles son los horarios?

El festival se llevará a cabo del viernes 26 al domingo 28 de marzo de 2027 en el Parque Fundidora, en avenida Fundidora y Adolfo Prieto, colonia Obrera, Monterrey. Puedes llegar en Metro por las estaciones Parque Fundidora o Y Griega, dependiendo del acceso que utilices. Si viajas desde otra ciudad, considera reservar hospedaje con anticipación por las vacaciones de Semana Santa.

De acuerdo con Ticketmaster, el acceso está previsto a partir de las 2 de la tarde los tres días. Aún no se publican los horarios de los artistas, las horas de cierre ni el mapa definitivo. No hay forma de saber todavía cuáles presentaciones se empalmarán.

Qué llevar al festival y qué objetos están prohibidos

Antes de preparar tu mochila para el festival, checa la guía oficial del Tecate Pa’l Norte. Habrá opciones de comida, puntos de agua gratuitos, lockers de renta y servicios de primeros auxilios y accesibilidad. Puedes llevar un termo vacío, batería externa, bloqueador en crema o gel y una bolsa pequeña de hasta 30 por 30 centímetros. No se permite entrar con comida, bebidas de fuera, paraguas ni aerosoles.

No hay edad mínima para asistir, pero cada persona necesita su propio boleto. Los menores de 15 años deben permanecer con un adulto responsable que también tenga entrada. Y ojo: si sales del recinto después de que escaneen tu boleto, no podrás volver a entrar con ese mismo acceso.

https://www.youtube.com/watch?v=D7by9HkGZvA Así se vivió el Tecate Pa’l Norte 2026. Video del canal oficial del festival.

Para seguir armando tus planes de 2027, checa nuestra agenda de conciertos y festivales en México.