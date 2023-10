Los grandes conciertos y festivales ya no suceden únicamente en la CDMX, pues otras ciudades al interior del país gozan de su propia agenda. En este sentido, Guadalajara se ha posicionado como gran epicentro de la música en vivo, y se prepara para celebrar la novena edición del Tecate Coordenada. A continuación, te compartimos el line up, horarios y mapa oficial, para que planees con anticipación tu día.

Después de algunas ediciones en las que adoptaron el formato de dos días, Tecate Coordenada 2023 regresa al esquema de jornada única, que se llevará a cabo el próximo 14 de octubre en el Valle VFG, que es el espacio abierto aledaño a la Arena VFG (Km 20, Carr. Guadalajara – Chapala S/N).

Cartel Tecate Coordenada 2023

En cuanto al cartel, que se reveló desde el pasado 30 de junio, se observa una curaduría diversa que incluye actos de rock, pop, ska, indie rock y hasta algo de regional mexicano.

El evento estelar de la noche es Queens of The Stone Age, que regresan a territorio nacional tras 5 años de ausencia. La última vez que les vimos lo hicimos en el marco del Villains World Tour, que promocionaba su séptimo álbum de estudio, ‘Villains’ (2017). Ahora, vienen con una nueva propuesta bajo el brazo tras el lanzamiento de ‘In Times New Roman…’, su más reciente disco, del que se desprenden sencillos como “Emotion Sickness” y “Paper Machete”.

También destaca la participación de Junior H quien, junto a Francisco “El Gallo” Elizalde (sí, el hermano del fallecido Valentín Elizalde), representan al nuevo regional mexicano en Tecate Coordenada 2023. Recientemente, Junior H estrenó ‘$ad Boyz 4 Life II‘, la continuación de su disco del 2021, y que se instala como el noveno álbum en su carrera.

Infaltables como DLD, Jumbo, Panteón Rococó, Porter, Siddhartha, Genitallica, LNG/SHT y Los Estrambóticos conforman el equipo nacional, mientras que Simple Plan y The Drums completan las propuestas internacionales anglosajonas.

Horarios Tecate Coordenada 2023

Recientemente se revelaron los horarios de Tecate Coordenada 2023. Habrán tres escenarios disponibles (Tecate, Tecate Light y Coordenada), en los que se desarrollarán todas las actividades.

El día arranca en punto de las 13:00 horas en el escenario Tecate Light con la presentación de La Vida Mía, y se cierran actividades a las 0:45 horas cuando Junior H suba al escenario Tecate. Queens of the Stone Age, mientras tanto, también tendrán la responsabilidad de clausurar un escenario, el Tecate Light, en punto de las 23:35 horas.

A continuación, puedes revisar los horarios completos del Tecate Coordenada 2023:

Mapa Tecate Coordenada 2023

Por último pero no menos importante, se ha compartido el mapa de Tecate Coordenada 2023, para que todos los asistentes tengan claro no sólo dónde están los escenarios, sino todos los servicios disponibles como sanitarios, área de alimentos y bebidas, además de entradas/salidas, área de merch y servicio médico.

Cabe la pena resaltar que Tecate Coordenada 2023 contará con servicio de lockers, para que no tengas que estar cargando todas tus pertenencias durante el día. Eso sí, la disponibilidad será limitada, y el costo de renta será de $263 pesos. Deberás de presentar tu ticket de compra y una identificación oficial para poder reclamarlo.