La mega estrella del pop Taylor Swift continúa con el proceso de regrabación de algunos de sus álbumes más icónicos (debido a la disputa legal en la que perdió los derechos de sus antiguos masters), y recientemente ha anunciado que el próximo en su lista es ‘1989′ (2014), del que se desprenden éxitos como “Shake it Off” y “Blank Space”.

A través de sus redes sociales, Swift anunció que ‘1989′ (Taylor’s Version), estará disponible el próximo 27 de octubre. Publicado inicialmente en 2014, ‘1989’ es el álbum que “cambió mi vida de innumerables maneras”, aseguró Swift, y agregó que “le llena de emoción anunciar” su última versión.

Como ha ocurrido con sus anteriores retrabajos, ‘1989’ vendrá con cinco nuevas pistas “from the vault”, es decir, cortes que se escribieron en la era de ‘1989’ pero que no lograron el corte final del disco original. En palabras de la propia Taylor, son de sus cortes inéditos favoritos. “No puedo creer que alguna vez se hayan quedado atrás. ¡Pero no por mucho tiempo!”, enfatizó.

El próximo LP está disponible para pre-pedido desde el sitio web oficial de Swift en cuatro CD de lujo de edición especial (“Crystal Skies Blue”, “Rose Garden Pink”, “Aquamarine Green” y “Sunrise Boulevard Yellow”), y también se emitirá en formato vinilo y casete “Crystal Skies Blue”.

‘1989 (Taylor’s Version)’ será la cuarta “Versión” de Swift desde que anunció su proyecto de regrabación en 2019. Con un total de 21 canciones de “From The Vault” en esos tres álbumes de reversiones, Swift obtuvo múltiples éxitos entre los 10 primeros en la lista de Billboard Hot 100, ganó tracción en la radio pop e incluso obtuvo un No. 1, con la versión de 10 minutos de “All Demasiado bien”.

La grabación original de ‘1989’ pasó la meta de 11 semanas en el número 1 en el Billboard 200 de todos los géneros después de su lanzamiento.

Mientras tanto, Taylor Swift arrancará con el breve tramo Latinoamericano de su gira el próximo 24 de agosto, con cuatro conciertos consecutivos en el Foro Sol de la CDMX. Argentina y Brasil también están considerados. Luego, hará una breve parada en Japón y Australia para arrancar con la parte europea, que la verá tocar en 15 ciudades distintas acompañada por Paramore.