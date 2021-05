El hit del 2015 que formó parte de los anuncios rumbo al estreno de ‘Currents‘, el 3er álbum de estudio de Tame Impala, ha logrado un nuevo histórico en su gigantesco conteo: nada más y nada menos que 1 billón de streams.

Producido por el exitoso estudio CANADA, el video contó con la participación de dos prominentes estrellas de la actuación de ese entonces: Laia Manzanares y Albert Baró, quienes dieron vida a una poderosa historia cuyos elementos visuales, se ligaron específicamente con estrofas de la canción para dar un realce visual en cada hincapié formativo dentro del desarrollo de la misma.

Ahora considerada como parte de la lista APRA AMCOS, el logro se anunció en la mañana del 03 de mayo por la organización australiana de Derechos de Autor, donde tal y como NME lo reporta, Kevin Parker ofreció un pequeño discurso en el que confesó que originalmente, esta canción había sido escrita para Mark Ronson, sin embargo, sencillamente la melodía evolucionó tanto que descubrió que prefería quedársela para el nuevo disco de Tame Impala:

“Durante las sesiones, comencé a tomar valor para decirle que ya no le iba a dar la canción para meterla en un disco de Tame Impala” Kevin Parker

¿Un billón? Yo creo que podemos lograr un poco más. ¡Denle otro repaso al increíble “The Less I Know The Better”!