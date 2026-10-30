Tame Impala interpretó “Kiss from a Rose” de Seal para triple j Like A Version. Kevin Parker eligió el tema por su vínculo con Batman Forever.

Lo que debes saber

Tame Impala reinterpretó “Kiss from a Rose” , el éxito de Seal , en el programa australiano Like A Version .

reinterpretó , el éxito de , en el programa australiano . Kevin Parker contó que la banda sonora de Batman Forever fue el primer CD que compró.

contó que la banda sonora de fue el primer CD que compró. La sesión también incluyó una interpretación en vivo de “Dracula”, del álbum Deadbeat.

Tame Impala llevó “Kiss from a Rose”, la canción de Seal que apareció en Batman Forever, al estudio del programa australiano Like A Version. Kevin Parker y su banda le dieron un sonido más electrónico al clásico de 1994. La presentación se difundió entre el 29 y el 30 de octubre de 2026 a través de triple j.

La banda ha regresado varias veces a triple j para interpretar canciones de otros artistas. La nueva sesión combina un tema de los 90 con música reciente del proyecto. Puedes consultar también los detalles de Deadbeat, el disco que Kevin Parker publicó en 2025.

La interpretación conserva la esencia melancólica de la composición, pero incorpora las armonías etéreas y los arreglos de sintetizadores característicos del proyecto australiano.

La presentación fue publicada el 29 de octubre de 2026 y puede verse en el sitio oficial de triple j.

¿Por qué Tame Impala eligió “Kiss from a Rose” de Seal?

La elección de “Kiss from a Rose” tiene una conexión personal para el líder de Tame Impala. En entrevista con triple j, Parker recordó que la canción formaba parte del soundtrack de Batman Forever y que ese álbum fue el primer CD que compró en su vida. Por eso, conocía prácticamente todas las canciones de aquella banda sonora.

El músico también explicó que siempre le llamó la atención la estructura de la composición, especialmente sus cambios de ritmo y las distintas partes musicales que conviven en ella. Incluso describió su construcción como algo cercano al rock progresivo, una de las razones por las que le parecía un reto interesante para reinterpretarla.

La historia detrás de la canción también es particular: Seal publicó “Kiss from a Rose” en su segundo álbum de estudio, Seal II, en 1994.

Sin embargo, fue su inclusión en la banda sonora de Batman Forever, en 1995, lo que impulsó su popularidad. El sencillo llegó al número uno del Billboard Hot 100 y obtuvo tres premios Grammy en 1996, incluidos Grabación del Año y Canción del Año, como recuerda Rolling Stone.

Tame Impala también interpretó “Dracula” en Like A Version

La sesión de Like A Version no se limitó al cover. Tame Impala también presentó una interpretación de “Dracula”, canción de Deadbeat, el disco que Kevin Parker publicó en octubre de 2025.

La versión en vivo apuesta por un arreglo más despojado y centrado en los sintetizadores, en contraste con la producción psicodélica de la grabación de estudio. La elección también encaja con la temporada de Halloween, gracias al imaginario vampírico que acompaña al sencillo.

La versión completa y la entrevista están disponibles en triple j, que también publicó la interpretación de “Dracula”.

¿Qué otros covers hizo Tame Impala en Like A Version?

Esta es la cuarta participación de Kevin Parker en Like A Version. En sus apariciones anteriores, el músico eligió “Prototype”, de OutKast; “Confide in Me”, de Kylie Minogue; y “A Girl Like You”, de Edwyn Collins.

Sus elecciones muestran el interés de Parker por explorar canciones de distintas épocas y estilos, algo que también se refleja en la lista de versiones que ha realizado fuera del programa. De hecho, LifeBoxset reunió algunos de los covers más interesantes de Tame Impala, una muestra de cómo el proyecto ha llevado su sonido psicodélico a composiciones de otros artistas.