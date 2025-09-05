Después de 5 años sin material propio, Tame Impala está de regreso. Kevin Parker, líder y productor detrás del proyecto australiano, confirmó que su nuevo disco se titulará ‘Deadbeat‘ y llegará el 17 de octubre bajo el sello Columbia Records.

Dos sencillos adelantan el regreso de Tame Impala

El anuncio llega tras un verano cargado de anticipación. En julio, Parker estrenó “End of the Summer”, acompañado de un videoclip psicodélico en pantalla dividida.

Semanas después lanzó “Loser”, cuyo video contó con la participación de Joe Keery —conocido por su papel en ‘Stranger Things’ y su faceta musical como Djo—, quien incluso intercambia por unos segundos su rol con Parker dentro de la narrativa audiovisual.

Ambas canciones estarán incluidas en el nuevo álbum, que reunirá un total de doce pistas.

Según la información oficial, el proyecto toma inspiración de la cultura bush doof y de la escena rave del oeste australiano, con sesiones de grabación realizadas entre Fremantle y el estudio de Injidup.

De ‘The Slow Rush‘ a ‘Deadbeat’: un camino lleno de colaboraciones

Aunque han pasado cinco años desde ‘The Slow Rush‘ (2020), Parker no ha permanecido inactivo.

Durante este tiempo ganó un Grammy a Mejor Grabación Dance/Electrónica por “Neverender”, colaboración con Justice.

Además, dejó huella en la pantalla grande con temas como “Journey to the Real World” para Barbie; “Wings of Time” para Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves; y un remix de “Edge of Reality” en Elvis. También se unió a Diana Ross en “Turn Up the Sunshine” para la película de Minions: The Rise of Gru.

Su lista de colaboraciones recientes incluye nombres como Thundercat (“No More Lies”), Justice (“One Night/All Night”), Gorillaz (“New Gold”) y The Streets (“Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better”). A esto se suman múltiples remixes y su participación como productor en Radical Optimism de Dua Lipa.