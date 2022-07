No cabe duda que ser músico independiente es difícil, pero ser el hijo de una leyenda de la música e internar arrancar tu proyecto, por mucho que no lo crean, es peor.

Es por eso que nos da gusto compartirles que Taipei Houston, la banda de los hijos de Lars Ulrich, por fin se ha decidido a lanzar su primer sencillo y les prometemos, esto no es cualquier cosa.

El proyecto llevado por los hermanos Ulrich ha tocado en eventos tan under que por el momento, decidieron no compartir música con nadie en la red. Sin embargo, luego de empezar a hacer ruido y dignarse a salir más de su estado para conquistar el circuito independiente, ahora nos presentan “As The Sun Sets”.

Con un sonido muy cercano al garage clásico, pero aderezado con un tintes de stoner y una potente batería que no le queda abajo a su padre, Myles y Layne Ulrich verdaderamente logran generar una propuesta que se separa de “seguir el camino de Lars“, y ofrece algo único en su esquema.

¿Quieren escucharlo? Denle una oída por acá. La banda aún no anuncia disco o EP en forma, pero seguro que no tardan en hacerlo.

En otras noticias, Myles y Layne Ulrich son unos verdaderos diablos en el bajo y la batería, ¡qué nivel de ruido hacen! Chécalos en vivo.