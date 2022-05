Razones por las cuales Serj Tankian podría haber dejado la música o abandonado System Of A Down, se nos ocurren muchas, pero una adicción a los videojuegos y peor aún, por siempre terminarlos al 100% con el mejor de los scores posibles, jamás se nos hubiera ocurrido.

Sin embargo, tal y como Metal Injection reporta, Serj confesó que desde los 20 años, era muy fan de los videojuegos, sobre todo de NBA Jams, al cuál no sólo le dedicó tiempo para perfeccionar y dominar, sino para innovar y crear nuevas jugadas.

En palabras de Tankian, su adicción no era tan “preocupante” a simple vista, pero si lo veías de cerca, era de esas personas que no volteaba, no contestaba; comenzaba a jugar a las 10:00am y de repente ya eran las 10:00pm y no se había dado cuenta que llevaba todo el día jugando sin tomar agua, comer o tan siquiera ir al baño.

Era preocupante. El problema comenzó cuando después de fuertes sesiones de estudio o giras, llegaba directo a encerrarse; no se preocupaba por recuperar el tiempo perdido con familiares o amigos; ni siquiera por asuntos personales. Jugar videojuegos era su asunto personal y después de meses de viajar, le dedicaba mínimo un mes a encerrarse a jugar.

¿Lo pueden creer? Aunque la cosa se veía densa, eventualmente Tankian se fue alejando de los videojuegos para darle paso a hábitos más saludables. Sin embargo, poco a poco ha encontrado una relación más balanceada con ellos e incluso, recientemente prestó su voz para un juego llamado “Metal: Hellsinger”, el cual es un shooter muy parecido a ‘Doom‘ cuyo foco gira entorno a que hay más artistas de metal involucrados como parte del soundtrack (Lamb Of God, entre ellos).

