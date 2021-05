System Of A Down aterrizó en la efervescente escena musical de la década de los noventa y rápidamente se convirtió en una de las bandas más idiosincrásicas e inclasificables del metal.

Puede que se les incluya dentro del género del nu-metal; pero su sonido politizado, singular y a menudo desenfrenado, sonaba como nadie más en el planeta. Desde luego, no se trató de algo construido para el consumo general; pero tres de sus cinco álbumes de estudio llegarían a debutar en el número uno de las listas de popularidad en los Estados Unidos, mientras la banda explotaba a nivel global.

Aunque siguen tocando en directo de forma esporádica, por razones que sólo ellos mismos conocen, el grupo está atrapado en una situación de estancamiento cuando se trata de componer un nuevo álbum de SOAD. Sin embargo, los cinco esfuerzos que han publicado, más los proyectos individuales de los cuatro miembros; constituyen un conjunto de obras que rara vez se ha igualado.

Esta clasificación no va de lo malo a lo bueno, sino más bien de lo bueno a lo brillante. Desde de su debut en 1998 hasta los complementarios del 2005; ordenamos la discografía de System Of A Down.

5. ‘Steal This Album!’– 2002

En un debate que lleva ya más de una década: ¿es ‘Steal This Album!’ un disco de System Of A Down “de verdad” o no?

Aunque la prensa a menudo lo cita como una colección de lados B y outtakes, la banda insiste en que el material de ‘Steal This Album!’ es de la misma calidad que los temas que se incluyeron en ‘Toxicity’. El vocalista Serj Tankian ha dicho que las canciones se dejaron fuera de ‘Toxicity’ “porque no encajaban en la continuidad general del álbum”.

En mayo de 2009, el baterista John Dolmayan reveló que es su lanzamiento favorito de System of a Down. Del mismo modo, Tankian también llamó al esfuerzo su favorito en una sesión de preguntas y respuestas de 2012 en Reddit.

4. ‘Hypnotize’– 2005

‘Hypnotize’ salió a la venta el 22 de noviembre de 2005, seis meses después del lanzamiento de su álbum complementario ‘Mezmerize’. Es el último álbum que System of a Down publicó antes de entrar en un hiato creativo de cuatro años en 2006, y la banda no publicó nueva música durante más de una década, hasta finales de 2020, cuando lanzaron inesperadamente dos nuevas canciones.

Aunque ‘Hypnotize‘ contiene canciones destacadas como el tema principal, “Kill Rock ‘N Roll” y el single “Lonely Day”; no es tan potente como su homólogo, lo que le valió algunas críticas.

3. ‘System Of A Down’- 1998

System of the Down salió al ruedo con una colección homónima verdaderamente autentica. Temas como “Suite-Pee”, “Sugar” y “Suggestions” son tan potentes ahora como lo eran en 1998, y el álbum sigue siendo uno de los mejores de metal de todos los tiempos.

Los motivos líricos a lo largo del material varían, con muchas canciones siguiendo un tema antibélico; aunque también habla sobre genocidio, y religión. En las notas del disco, aparecen referencias a pie de página bajo algunos de los títulos de las canciones, que dan cierta idea sobre su contexto. Por ejemplo, “War?” ofrece:

Primero luchamos contra los paganos en nombre de la religión, luego contra el comunismo y ahora en nombre de las drogas y el terrorismo. Nuestras excusas para la dominación global siempre cambian.

2. ‘Mezmerize’– 2005

‘Mezmerize’, la primera mitad del álbum doble publicado por separado en 2005, es cautivador de principio a fin. Ya sea la abrasadora “B.Y.O.B.” o la hermosa “Lost in Hollywood”, el álbum explora toda la gama de sonidos verdaderamente únicos de System of a Down.

Este es el único ofrecimiento de SOAD que comienza con una canción lenta. “Soldier Side” es un tema de apertura brillante. Un corte inquietante que le cede el paso a su potente sucesora, es perfecto. Con 36 minutos de duración, es una lección perfecta de cómo hacer que cada segundo de un álbum cuente. Un lanzamiento impecable.

1 . ‘Toxicity’- 2001

Una obra maestra moderna, ‘Toxicity’ es posiblemente no solo el álbum más importante en la carrera de System of a Down, sino del metal en general. Sin duda, una pieza fantástica que lanzó al conjunto armenio-americano al estrellato.

“Chop Suey”, “Toxicity” y “Aerials” son himnos que definieron una era en la música rock y metal. Pero este disco no pierde la subversión clásica de SOAD en “Needles”, y la carga política en “Prison Song”.

Ningún otro grupo pudo irrumpir en la escena con canciones realmente extrañas y poco convencionales y convertirlas en éxitos en las listas de popularidad, e himnos de una generación como lo hizo SOAD. Continúa tan vigente como hace dos décadas.