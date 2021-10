System Of A Down está de regreso. Tras haber dado vida a un concierto de 30 canciones el pasado 15 de octubre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, la banda por fin apagó el fuego de la duda que millones de fans tenían alrededor del mundo: “¿Volverán a tocar algún día?”

Después de más de que su última presentación tuviera lugar en mayo del 2019 en Columbus, OH la banda aprovechó este mega evento para estrenar “Genocidal Humanoidz” & “Protect the Land”, dos de los sencillos con los que sorprendieron a su público durante la pandemia del 2020.

Pero sin importar cuántas sorpresas la banda pudiera aventar, probablemente lo más emocionante de todo esto fue que System of a Down reventó 11 canciones del ‘Toxicity‘ que este 2021 cumplió 20 años y que hizo vibrar al público con tracks como “Aerials“, “Psycho” & “Chop Suey“.

System of a Down parecía no salir más de gira después de que varios intentos fueron cancelados por la pandemia. Sin embargo, más shows han sido añadidos a su gira en L.A. y áreas aledañas, aprovechando que por primera vez en mucho tiempo, el mundo parece reabrirse para los conciertos masivos otra vez.

Algunos de estos shows será junto a nombres como Korn, Helmet & Russian Circles. Y si bien se había planeado que fuera Faith No More, desafortunadamente por el momento Mike Patton se encuentra enfrentándose a severos problemas de salud mental que, para bien de él mismo, atenderá antes de poder volver a salir de gira.

¡Chequen por acá cómo suenan “Genocidal Humanoidz” & “Protect the Land” en vivo!

Conozcan por acá el setlist completo del show:

System of a Down Las Vegas Setlist:

X

Prison Song

Holy Mountains

Mind (Intro Only)

Cigaro

Suite-Pee

Needles

Deer Dance

Soldier Side – Intro

Soldier Side

B.Y.O.B.

Genocidal Humanoidz (Live Debut)

Suggestions

Psycho

Chop Suey!

Lonely Day

Question!

Lost in Hollywood

Radio/Video

Dreaming (Middle breakdown only)

Hypnotize

ATWA

Bounce

Chic ‘N’ Stu

Protect the Land (Live Debut)

Aerials

War?

Science

Toxicity

Sugar