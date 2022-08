Los fanáticos de System of a Down tendrán que seguir esperando por su regreso a Latinoamérica ya que, recientemente; el líder de la agrupación descarto breve pero contundentemente una posible gira de SOAD en la región, a través de redes sociales.

Aunque System no ha lanzado ningún nuevo disco desde el 2005 (salvo el sencillo doble del 2020, “Genocidial Humanz”/ “Protect the Land”); eso no ha sido impedimento para que el grupo siga ofreciendo uno que otro show. Y, habiendo sido su última gira por Latinoamérica en 2015, los rumores de un posible regreso son constantes.

Sin embargo, fue el propio Serk Tankian quien descartó una visita de System of a Down a Latinoamérica, por lo menos, en el corto plazo. En su cuenta de Facebook, el portal chileno Rock Legacy Webzine esparcía una noticia sobre la supuesta vuelta de SOAD en septiembre, a lo que el cantante simplemente contestó “Nope“. El comentario viene desde la cuenta verificada de Tankian en FB, así que se puede tomar como verdadero.

Tal parece ser que las diferencias personales siguen pesando mucho entre algunos miembros de System of a Down, y ello les ha impedido regresar al estudio y entregar un nuevo disco a sus fans. Al respecto, el baterista John Dolmayan dijo sentirse frustado y enojado, pues considera que es un desperdicio “tener tanto talento y no utilizarlo”.