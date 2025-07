Una serie de publicaciones crípticas en redes sociales por parte de Stevie Nicks, Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood ha desatado una oleada de rumores sobre una posible reunión de Fleetwood Mac.

Aunque no hay confirmación oficial, los mensajes coordinados —todos haciendo referencia a la canción “Frozen Love”, de 1973— han provocado una fuerte reacción entre los seguidores de la banda.

La especulación surge en un momento clave: el 1 de agosto se cumplen 50 años desde la llegada de Nicks y Buckingham a Fleetwood Mac, un hito en la historia del grupo que marcó el inicio de su etapa más icónica.

Mensajes sincronizados y señales en redes sociales

El 17 de julio, Stevie Nicks publicó un mensaje sencillo pero enigmático: “And if you go forward…”, una línea tomada de “Frozen Love”, tema del dúo Buckingham- Nicks.

Una hora más tarde, Lindsey Buckingham completó la frase en su propia cuenta: “I’ll meet you there”.

La coincidencia no pasó desapercibida, especialmente porque un día antes, Mick Fleetwood había subido a Instagram un video donde aparece emocionado escuchando esa misma canción.

Tras quitarse los auriculares, dice con nostalgia: “La unión de Stevie y Lindsey… todo está en esta canción. Era mágico entonces, y sigue siéndolo ahora”.

Estas señales han llevado a muchos a pensar que podría anunciarse una gira de reunión o un evento especial, especialmente con el aniversario tan cerca.

Viejas tensiones, nuevos indicios de reconciliación

La historia entre Nicks y Buckingham ha sido tumultuosa. En entrevistas recientes, Nicks fue clara sobre las razones por las que Buckingham fue apartado de la banda en 2010.

“No se puede decir que no le di más de 300 millones de oportunidades”, declaró a Rolling Stone el año pasado.

Sin embargo, los fans más atentos han notado que ambos artistas ahora se siguen en Instagram y han dado “me gusta” al video de Fleetwood, algo que no ocurría antes.

Estos pequeños gestos han reavivado la esperanza de una reconciliación, al menos artística.

Mientras tanto, Nicks tiene planeada una gira solista en EE. UU. para agosto, pero el momento y la naturaleza de estas publicaciones hacen pensar que algo más grande podría estar por venir.