El próximo domingo 13 de febrero se llevará a cabo la 56º edición del Super Bowl, en el que Los Angeles Rams se enfrentarán a los Cincinnati Bengals en una final de campeonato de infarto, al interior de las instalaciones del extraordinario SoFi Stadium en Inglewood, California.

El Super Bowl es sin lugar a dudas uno de los eventos deportivos más famosos -y redituables- del mundo entero ya que no sólo reúne a fanáticos del futbol americano, pues una poderosa suma de los espectadores sintoniza, por lo menos, los 13 minutos del show del medio tiempo.

En esta ocasión, el half time show del Super Bowl LVI se engalanará con las personalidades del presente y del pasado más importantes del hip hop. Ello incluye a Dr. Dre; Snoop Dog; Eminem; Kendrick Lamar y Mary J. Blidge, quienes auguran un show de alto impacto tan solo partiendo del épico trailer que compartieron hace un par de semanas, titulado “The Call”.

Sin embargo, pese a tanta ostentación, Dr. Dre y compañía no la tendrán nada fácil para dar el ancho con respecto a otros legendarios half times del Super Bowl, entre los que se cuentan el de Michael Jackson; Beyoncé; Madonna y Prince.

¿Listos para el show de medio tiempo del Super Bowl LVI? A continuación repasamos 5 que nunca olvidaremos

Jennifer López y Shakira (2020)

El año en que las latinas se apoderaron del medio tiempo del Super Bowl.

Si bien Jennifer y Shakira no fueron las primeras latinas en sacudir el escenario del medio tiempo, ciertamente hicieron ruido en 2020. Con la lista negra de Colin Kaepernick, era difícil encontrar un intérprete para el espectáculo, pero la diosa colombiana y la puertorriqueña de Nueva York subieron al escenario. Shakira tocó la guitarra y J. Lo montó una coreografía extraordinaria en una barra de striptease. Además, las estrellas de reguetón, Bad Bunny y J. Blavin, hicieron una breve aparición en el show.

Madonna (2012)

Aprovechando la gran repercusión de su entonces próximo álbum ‘MDNA’, Madonna se lanzó a su actuación en el descanso del Super Bowl XLVI como la capitana casi gladiadora de un equipo de animadores que incluía a LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A. y CeeLo Green.

En medio de los soldados romanos, Madonna entró en el campo en un trono dorado para cantar su favorito de siempre, “Vogue”, antes de que se le uniera LMFAO para una versión de su éxito del año 2000, “Music”, con un toque de “Party Rock Anthem”/”Sexy And I Know It”. La Chica Material se resbaló un poco al bailar con esas botas de tacón, pero el momento más comentado de su actuación fue cuando M.I.A. y Minaj se unieron a ella para interpretar su nuevo single “Give Me All Your Luvin'”.

Beyoncé (2013)

Después de que su silueta se incendiara, Beyoncé emergió de una nube de humo con un inspirado despliegue de éxitos (incluyendo “Love on Top” y “Crazy in Love”) y complacencia multimedia durante su actuación en el descanso del Super Bowl XLVII.

Y eso fue todo antes de que comenzara la largamente rumoreada reunión de Destiny’s Child, cuando Kelly Rowland y Michelle Williams salieron disparadas de debajo del escenario para unirse a Bey en “Bootylicious”, “Independent Women” y “Single Ladies”. Durante el reinado de Beyonce en el escenario del medio tiempo, también estuvo respaldada por docenas de bailarinas y miembros de banda (incluida una sección de trompetas asesina), y por innovadoras pantallas de animación con duplicados de Bey.

Prince (2007)

Conocido por sus actuaciones cargadas de erotismo, Prince fue una curiosa elección para el medio tiempo sólo tres años después del Nipplegate (la edición en la que Janet Jackson mostró uno de sus pezones).

Si bien es cierto que empuñó esa guitarra púrpura con forma de símbolo impronunciable de forma descaradamente fálica detrás de una pantalla; la genialidad extática de la actuación de Prince fue la forma en que realmente tocó el instrumento.

El rockero se lanzó a tocar sus propios clásicos (“1999”, “Let’s Go Crazy”) y los de otros (“Proud Mary”, “All Along the Watchtower”). Pero la coda explosiva fue “Purple Rain”, que hizo que el estadio, repleto de fanáticos del fútbol llenos de testosterona, agitara los brazos y aullara en falsete mientras la presencia de Prince inundaba el Dolphin Stadium de Miami.

Michael Jackson (1993)

Para mantener a los espectadores pegados al televisor, la NFL organizó el mayor espectáculo de medio tiempo de la historia, protagonizado por Michael Jackson.

El difunto Rey del Pop hizo vibrar a los espectadores con un popurrí sincronizado de “Jam”, “Billie Jean” y “Black or White”. A continuación, MJ puso en marcha un fragmento de “We Are The World” mientras el público entregaba tarjetas con dibujos de los niños de Los Ángeles. Y por si acaso los espectadores se perdieron su mensaje de armonía, el Rey concluyó con “Heal the World”, rodeado por 3.500 jóvenes, mientras se desplegaba un globo terráqueo en la línea de 50 yardas.