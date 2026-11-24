Stevie Wonder respondió con humor a los rumores sobre su ceguera durante un concierto en Chicago. Conoce el contexto de su comentario.

Lo que debes saber

Stevie Wonder abordó los rumores sobre su ceguera durante su concierto del 21 de noviembre en el United Center de Chicago.

El cantante bromeó con que quienes creen que puede ver o conducir deberían subirse a un coche con él para comprobarlo.

El músico ya había desmentido las especulaciones durante un concierto en Cardiff en 2025.

Entre canción y canción, Stevie Wonder aprovechó su concierto en Chicago para responder a un rumor que lleva años circulando en internet: que supuestamente puede ver. El músico hizo una broma sobre subirse a un coche con él y provocó las risas del público. No fue una revelación sobre su salud, sino una respuesta a una especulación sin sustento.

La respuesta de Stevie Wonder durante su concierto en Chicago

El momento ocurrió el sábado 21 de noviembre de 2026, cuando Wonder se presentó en el United Center como parte de la gira por el 50 aniversario de Songs in the Key of Life. En un momento del espectáculo, mientras estaba detrás de su piano, hizo una pausa para dirigirse al público y mencionar las especulaciones sobre su visión.

“Si creen que realmente puedo conducir o que puedo ver, súbanse al coche conmigo y veremos qué nos pasa al final del día”, dijo, provocando las risas de los asistentes.

El comentario fue captado en video y comenzó a circular en redes sociales durante los días siguientes. Lejos de tratarse de una declaración seria o de una revelación, Wonder utilizó el humor para responder a una teoría que lo ha acompañado durante buena parte de su carrera.

¿Por qué existe la teoría de que Stevie Wonder puede ver?

La idea de que el músico finge su ceguera es una de esas conspiraciones de la cultura pop que se resisten a desaparecer. A lo largo de los años, distintas anécdotas protagonizadas por Wonder han sido utilizadas como supuestas pruebas de que puede ver, aunque ninguna demuestra que el rumor sea cierto.

Una de las escenas más compartidas ocurrió cuando el cantante atrapó un micrófono que estaba a punto de caer durante una presentación. El episodio generó toda clase de bromas y especulaciones en internet. En LifeBoxset también recuperamos aquel momento en un video que todavía despierta preguntas entre los fans.

Stevie Wonder responds to rumors about his vision during his Chicago show: “If you believe I can really drive or really see, get in the car with me and we’ll see what happens to us at the end.” https://t.co/vYBbzL7WCA — Pop Crave (@PopCrave) November 23, 2026

Lionel Richie y Shaquille O’Neal también alimentaron los rumores

Entre las historias más conocidas está la que contó Lionel Richie en 2019 durante una aparición en The Kelly Clarkson Show. El cantante recordó que durante años tuvo dudas sobre la ceguera de su amigo, hasta que vivió una experiencia bastante desconcertante.

Según Richie, Wonder lo invitó a escuchar una canción nueva dentro de su automóvil. Después le pidió que se sentara en el asiento del copiloto, mientras él ocupaba el lugar del conductor. Richie contó que el músico encendió el vehículo y comenzó a maniobrarlo, lo que provocó que gritara asustado. Al final, Wonder le reveló que todo había sido una broma: “¿Te engañé, verdad?”.

Ese mismo año, Shaquille O’Neal también compartió una anécdota. El exbasquetbolista aseguró que Wonder lo reconoció por su nombre cuando ambos coincidieron en un elevador, sin que Shaq tuviera que presentarse. Historias como estas han mantenido viva la conversación, aunque no constituyen evidencia de que el músico pueda ver.

Stevie Wonder ha hablado abiertamente sobre su ceguera

En realidad, Wonder perdió la vista poco después de nacer. El cantante nació prematuramente en 1950 y desarrolló una condición que impidió el desarrollo normal de sus retinas. Él mismo ha hablado del tema en distintas ocasiones y ha explicado que su experiencia le permitió relacionarse con las personas más allá de su apariencia física.

Durante un concierto en Cardiff, en 2025, también respondió a los rumores. Después de preguntar al público si conocía las especulaciones, aclaró que quedó ciego poco después de su nacimiento y describió esa experiencia como una bendición que le permitió reconocer a las personas por su espíritu.

A sus 76 años, Wonder continúa presentándose en vivo y celebrando uno de los discos más importantes de su trayectoria. Songs in the Key of Life, publicado en 1976, cumple medio siglo y contiene clásicos como “Sir Duke”, “I Wish”, “Isn’t She Lovely” y “As”. La gira conmemorativa ha llevado ese repertorio de regreso a los escenarios, mientras el músico sigue respondiendo —a su manera— a las teorías que lo persiguen desde hace años.

El contexto de la broma y el aniversario de su disco

La intervención fue recogida por News.com.au y People. Vale la pena separar la broma de los hechos: reconocer una voz, moverse en un lugar conocido o reaccionar al sonido no demuestra que alguien pueda ver.

La gira celebra un disco doble que abarca soul, funk y jazz, con temas sobre la infancia, las relaciones y la desigualdad. Si la anécdota te dio ganas de volver a escucharlo, puedes explorar más historias de artistas en nuestra sección de Música.