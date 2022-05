Desde el inicio de la serie, desde mucho antes que se escribiera el primer capítulo en una sala de guionistas muy, muy lejana… La presidenta de Lucas Film, Kathleen Kennedy, confesó que la existencia de “Grogu” o mejor conocido como Baby Yoda ya estaba en la mente de todos los realizadores quienes, mientras que jugaban con la idea, no hallaban una forma “coherente” de darle forma.

La noticia nos llega a través de as, quienes confirman que durante una entrevista con Vanity Fair, tanto el equipo de guionistas como Jon Favreau, showrunner de la serie, estaban conscientes de que la existencia de Grogu amenazaba a la integridad y seriedad de la misma, corriendo el riesgo de convertirse en algo tan para niños, que afectara a todo el canon que buscaban con este proyecto.

Sin embargo, en palabras de Kathleen, “Grogu ha sido parte de ello desde el principio, aunque siempre se da una evolución. Nos llevó un tiempo [moldear] al personaje y [determinar] su aspecto”. Esto llevó a hacer de Baby Yoda un personaje que más que proteger, cuenta con un enorme potencial lo suficientemente amplio como para atraer a Luke Skywalker a la serie, y fungir como piedra angular de las siguientes narrativas que se desarrollarán con el Templo Jedi, Ahsoka y Andor.

¿Lo hubieran esperado? Grogu & Mando regresaron en los últimos episodios de ‘The Book of Boba’, en donde Favreau dejó claro que el entrenamiento Jedi no fue suficiente y el pequeño regresó al mandaloriano por su cariño y apego a él.

¿Será esto un futuro paso al lado oscuro? No lo sabemos, pero lo que sí es que la tercera temporada de ‘The Mandalorian‘ programada a estrenarse a finales del 2022 e inicios del 2023, no será la última. ¿Están listos? ‘Obi-Wan Kenobi’ se estrenará este próximo 27 de mayo con dos episodios de entrada.

