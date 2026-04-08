Spotify presenta la tarjeta interactiva de SongDNA en su aplicación móvil, revelando a los creadores y samples ocultos de las canciones.

Descubre cómo esta nueva herramienta permite explorar el ADN musical de tus canciones favoritas y conoce a los creadores detrás de cada éxito.

Lo que debes saber:

SongDNA revela samples, covers y creadores ocultos de cada canción musical.

La herramienta funciona en su versión beta para usuarios de Spotify Premium.

Los metadatos de esta función provienen de fuentes oficiales y de WhoSampled.

Spotify lanzó oficialmente SongDNA, una nueva función diseñada para mostrar el origen creativo de las canciones. La herramienta ya se encuentra disponible a nivel mundial en fase beta para todos los usuarios de Spotify Premium en dispositivos móviles con los sistemas iOS y Android.

El objetivo principal de esta actualización tecnológica es hacer totalmente transparente el proceso de creación musical. La plataforma de streaming ahora permite a los fans explorar a los compositores, productores, intérpretes y las diversas influencias detrás de la música actual.

La empresa de audio inició el despliegue progresivo de esta característica durante los últimos días de marzo de 2026. El acceso se expandirá de manera gradual en los diferentes territorios para alcanzar a todos los suscriptores de pago durante el transcurso del mes de abril.

Qué es SongDNA y cómo funciona en la aplicación

Esta innovación dentro del servicio funciona como un mapa detallado del ADN de la música. Los usuarios pueden ver los elementos técnicos que antes permanecían ocultos para el público. La función destaca principalmente los samples o fragmentos de otras grabaciones usados en la pista.

La herramienta digital agrupa toda esta información en un solo lugar de forma interactiva. El sistema permite a las personas consultar un desglose completo de las referencias culturales, interpolaciones sonoras y las múltiples versiones que existen de un mismo tema musical.

Cómo acceder a la nueva tarjeta interactiva

Para utilizar esta herramienta, debes reproducir un tema musical desde la app de Spotify instalada en tu celular. Una vez iniciada la reproducción, desliza la pantalla hacia abajo dentro de la vista principal de la canción para encontrar la nueva tarjeta de información.

Al tocar la opción de explorar en la tarjeta interactiva, se abrirá un panel con los datos organizados. Desde allí puedes presionar los enlaces a Spotify para saltar de un artista a otro y descubrir nueva música usando estas conexiones creativas.

El papel de WhoSampled en el registro de canciones

Gran parte de la tecnología y los datos detrás de esta nueva experiencia visual provienen de WhoSampled. Esta base de datos proporciona información precisa sobre qué pistas antiguas fueron sampleadas o referenciadas en las nuevas composiciones de la industria musical.

La asociación con esta plataforma digital garantiza que los metadatos musicales mantengan un estándar de integridad. Si los datos presentan errores, los músicos pueden enviar un formulario de corrección al equipo de WhoSampled para su revisión técnica.

Más control para los artistas y compositores

La función SongDNA también otorga mayor flexibilidad a los equipos de trabajo dentro del panel de Spotify for Artists. Los profesionales tienen la opción de ocultar los créditos de terceros y gestionar la información visible para los oyentes desde sus perfiles musicales oficiales.

Para acceder a la administración de estos datos, el perfil del artista necesita registrar un mínimo de 10 oyentes activos al mes. Los diferentes cambios realizados en esta configuración demoran un plazo de 48 horas en reflejarse de forma pública dentro de la aplicación móvil.