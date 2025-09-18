El baterista Matt Cameron reveló en entrevista con Billboard que el álbum inédito de Soundgarden, grabado en gran parte antes del fallecimiento de Chris Cornell en 2017, continúa en desarrollo y podría convertirse en uno de los lanzamientos más significativos de la banda.

Un proyecto lleno de emociones encontradas

Aunque aún no hay fecha oficial, Cameron explicó que el grupo quiere terminar cada detalle antes de publicar cualquier sencillo.

“Aún no hay fecha de lanzamiento ni nada. Hubo un par de opiniones, como ‘Oye, saquemos un sencillo’. Creo que finalmente decidimos asegurarnos de que todo esté terminado antes de empezar a lanzar sencillos. Estoy emocionado de que la gente lo escuche”, señaló.

De acuerdo con el músico, el disco está más allá de la mitad de su proceso y el guitarrista Kim Thayil se encuentra puliendo sus partes para que reflejen exactamente su visión.

El proceso, admitió Cameron, ha sido intenso: escuchar la voz de Cornell ha generado tanto momentos de fortaleza como de profunda tristeza para los miembros sobrevivientes de la agrupación.

Un homenaje colectivo a Chris Cornell

En declaraciones previas a Rolling Stone, Thayil compartió la misma determinación de concluir el proyecto, no solo como un cierre personal, sino como un tributo a la memoria de Cornell.

El guitarrista comentó que dejar el material inconcluso nunca fue una opción:

“Nuestro objetivo y meta siempre fue completarlo. Probablemente tengo suficiente TOC como para no querer dejar algo inacabado o incompleto como eso… Estoy orgulloso de lo que hice y quiero verlo plasmado”.

El músico añadió que, más allá del aspecto artístico, el disco será un regalo tanto para los seguidores de la banda como para el propio Cornell:

“Sería un gran regalo para los fans. Y pienso en ello, y no sé qué tan extraño suene, pero siento que también es un regalo para Chris”.

Resolución legal y camino despejado

El avance del álbum fue posible tras la resolución de la disputa legal entre Soundgarden y Vicky Cornell, viuda del cantante, que concluyó en abril de 2023.

Ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial que permitió finalmente el uso de las grabaciones finales de Chris Cornell.

Con este nuevo paso, la banda se encamina a entregar un proyecto que no solo honra el legado del vocalista, sino que también representa un cierre emocional y artístico para Soundgarden y su comunidad de fans en todo el mundo.