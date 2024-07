Los Smashing Pumpkins han compartido detalles de un álbum sorpresa llamado ‘Aghori Mhori Mei’, que llegará el próximo mes.

La noticia de este nuevo disco llegó hoy (19 de julio), cuando la banda anunció en sus redes sociales que habían terminado de trabajar en un nuevo LP y que lo compartirían el 2 de agosto.

Se trata del decimotercer álbum de los iconos del alt-rock, tras ‘Atum: A Rock Opera in Three Acts’, publicado en mayo de 2023. Los miembros han confirmado que lanzarán el álbum en su totalidad el próximo mes y que no compartirán ningún sencillo antes del lanzamiento.

“Hemos jugado este juego del Rock and Roll durante 36 años”, escribió el frontman Billy Corgan en un comunicado.

Smashing Pumpkins anuncia que no habrá sencillos de ‘Aghori Mhori Mei’

“Y… muchas veces tuvimos que ceder ante la presión de decidir cuál debería ser la primera canción y declaración, dejando que otros nos juzguen por un momento en el tiempo. Sentimos que la forma correcta de escuchar este disco es como un cuerpo de trabajo completo e intacto”. “10 canciones, unos 45 minutos, y luego dejar que los fans decidan si hemos logrado lo que nos propusimos, si hemos recuperado nuestra esencia original, si hemos logrado volver a casa con este disco”.

Y concluyó: “Así que el 2 de agosto de 2024, estará disponible para que todo el mundo lo escuche. Lo lanzaremos digitalmente. Por supuesto, también lo pondremos a la venta en formato físico más adelante, pero primero queremos simplemente compartir el disco.”

‘Aghori Mhori Mei’ se lanzará digitalmente el 2 de agosto y está disponible para pre-pedido aquí. Mira el tracklist y portada del disco a continuación.

Tracklist ‘Aghori Mhori Mei’

1. ‘Edin’

2. ‘Pentagrams’

3. ‘Sighommi’

4. ‘Pentecost’

5. ‘War Dreams Of Itself’

6. ‘Who Goes There’

7. ‘999’

8. ‘Goeth The Fall’

9. ‘Sicarus’

10. ‘Murnau’

AGHORI MHORI MEI’ – the latest album from The Smashing Pumpkins – available August 2. Pre-save on your favorite DSP now https://t.co/HVq7WTTCJI



Sign-up for VIP access to pre-order the exclusive edition https://t.co/nDcroe3m6T pic.twitter.com/oUGuLkqXAl — The Smashing Pumpkins (@SmashingPumpkin) July 19, 2024

‘Aghori Mhori Mei’ será el primer disco de Smashing Pumpkins con su nueva guitarrista, Kiki Wong

Como ya se ha mencionado, el proyecto será la continuación de ‘ATUM’, el álbum de 2023 de la banda, que se publicó en tres partes con un total de 33 canciones.

También supone el primer lanzamiento con la nueva guitarrista de la banda, Kiki Wong, y llega después de que la última formación tocara un setlist repleto de éxitos, así como una versión de “Zoo Station” de U2 en su primer concierto juntos.