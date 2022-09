Pensado como la secuela de ‘Mellon Collie & the Infinite Sadness’ y ‘Machina/Machine of God’, The Smashing Pumpkins lanzará un nuevo álbum de ópera rock que constará de nada más y nada menos que de 33 canciones.

El anuncio llega a través de CoS, quienes aseguran que Corgan dará seguimiento a su tan esperado proyecto bíblico, que constará de 3 actos y con 10 canciones en cada uno (siendo los tres restantes introducción, interludio y cierre).

Conocido como ‘ATUM‘ y pronunciado como “autumn” (otoño en inglés), el disco será producido por Billy mismo, y los actos serán lanzados en fechas diferentes: 1er acto noviembre 15, 2ndo acto enero 31 2023, y finalmente el 3er acto el 21 de abril de ese año.

¿Quieren un preview? Dense por acá este bello sencillo que la banda ha lanzado bajo el título de “Beguiled“. ¡The Smashing Pumpkins está de regreso! Además de este disco, la banda se está preparando para una gira de 32 fechas junto a Jane’s Addiction, así que prepárense.

En otras noticias, conoce el verdadero origen del nombre ‘The Smashing Pumpkins‘.