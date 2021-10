Si alguna vez has escuchado Radio Disney, sabrás lo cálido y acogedor que suena, obviamente porque está pensado para familias y niños. Si alguna vez has escuchado a Slipknot, sabrás que son todo lo contrario a eso; pero un genio del sonido llamado Andy Rehfeldt ha creado una versión para Radio Disney de su canción “Wait and Bleed”.

Conocemos el trabajo de Rehfeldt en YouTube, pero al parecer nos perdimos este vídeo porque fue retirado. En julio de 2018, el YouTuber subió un vídeo anunciando su creación de Disney-Slipknot, que dirigía a los espectadores a un enlace diferente para verlo.

“Este viejo video que fue prohibido después de estar en YouTube durante tal vez ocho años o algo así… Uh-oh, ¡mejor no mostrarlo!”– dijo sarcásticamente, mientras el clip se reproducía en su monitor al fondo. Vía redes sociales.

Afortunadamente, otro usuario subió el vídeo un año después a su propio canal, así que puedes verlo a continuación. Las palabras se corresponden con imágenes en directo del conjunto de Des, Moines interpretando la canción en la London Arena en 2002, y hay algo increíblemente divertido en escuchar una voz tan tranquila y relajante salir de la boca de Corey Taylor.

Especialmente cuando dice: “¡Pongan las p*tas manos en el p*to aire!”. La música también parece tener un extraño toque de surf rock.

Tal vez Slipknot debería considerar qué dirección musical tomar a continuación. Taylor estrenó su nueva máscara durante la primera actuación de la banda en 2021 a principios de septiembre, así que sabemos que un nuevo álbum está ciertamente en camino.