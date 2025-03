En el inicio del Knotfest Australia 2025, Slipknot dejó a todos sus fans de hueso colorado al tocar en vivo, por primera vez, “Gematria (The Killing Name)”. El legendario track, que abre su álbum de 2008 All Hope Is Gone, nunca había sido interpretado en directo debido a reservas previas de la banda (temas internos entre los integrantes por asuntos de composición).

El concierto tuvo lugar el 28 de febrero en el Flemington Racecourse de Melbourne, donde la banda incluyó esta rara joya como la tercera canción de su setlist, después de “(sic)” y “People = Shit”.

Si bien, Corey Taylor, vocalista de Slipknot, había declarado anteriormente que “Gematria” probablemente nunca sería parte de sus presentaciones en vivo, tal y como loudwire reporta, el año pasado en una entrevista explicó que ciertas circunstancias durante la creación y grabación de la canción generaron reticencias entre algunos miembros de la banda para interpretarla en directo.

Sin embargo, Taylor siempre mostró su aprecio por el tema, describiéndolo como una pieza poderosa que le encantaría tocar. ¿Y saben qué? Lo fue. ¿Quieren verlo? Chéquenlo por acá: