Los fanáticos de Slipknot finalmente tienen pistas sobre nueva música por venir del conjunto de Des Moines, Iowa, luego de que fragmentos de pistas inéditas -que bien podrían ser porciones del seguimiento prometido a ‘We Are Not Your Kind’ del 2019- aparecieran en un misterioso sitio web llamado The Chapeltown Rag.

La página, que aparentemente se trata de una tienda web de NFTs de Slipknot; muestra una colección de nueve tokens no fungibles, y cada uno reproduce un clip de audio corto cuando se seleccionan. Estos clips parecen ser secciones de nuevas canciones de Slipknot, tal y como señalan ThePRP y MetalSucks. Algunos de los NFTs aparecen como ya canjeados.

En los términos más simples, los NFT transforman las obras de arte digitales y otros objetos de colección en activos únicos y verificables, que son fáciles de comerciar en blockchain (una base de datos digital donde se comparten todas las transacciones realizadas sobre algo en concreto). Puedes aprender más de los tokens no fungibles por aquí.

Los fans de Slipknot se enteraron de The Chapeltown Rag esta semana a través de la página web oficial del Knotfest, donde un banner publicitario que enlaza con el sitio decía: “Léelo todo si quieres saberlo…”

Slipknot se encuentran ahora mismo en la gira Knotfest Roadshow por los Estados Unidos, y tocarán en el Knotfest de Los Ángeles el viernes (5 de noviembre). Tal vez compartan una nueva canción o hagan un anuncio de álbum pronto, lo que se alinearía con el calendario que compartieron previamente.

El mes pasado, el vocalista Corey Taylor dijo que el próximo álbum de Slipknot estaba “hecho en un 80 por ciento”.

Estamos terminando algo de música. Tengo un par de canciones más que cantar. Sin embargo, diré esto: No se sorprendan si en el próximo mes escuchan algo nuevo. Vía Loudwire.

En junio pasado, el percusionista Shawn “Clown” Crahan también sugirió que un nuevo álbum de Slipknot surgiría este año. El guitarrista Jim Root dijo anteriormente que la banda tenía un par de álbumes inéditos bajo la manga.

Por su parte, la información de dominio disponible públicamente muestra que el sitio web de The Chapeltown Rag fue registrado el 26 de octubre de este año. La información de contacto del registrante indica una oficina comercial en Gran Bretaña.

¿Sientes curiosidad? Escucha los adelantos de nueva música de Slipknot por aquí.