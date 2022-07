Uno de los himnos nu-metaleros de principios de la década de los dos mi, es sin lugar a dudas “Duality”. Se trató del primer sencillo del tercer álbum de Slipknot, ‘Vol 3: The Subliminal Verses’ que, a su vez, fue lanzado el 25 de mayo de 2004 bajo la producción del legendario Rick Rubin.

‘Vol 3: The Subliminal Verses’ alcanzó el número 5 en la lista de éxitos de rock de Estados Unidos, y llegó al número 15 en el Reino Unido, donde sigue siendo su canción más vendida. En 2019, Billboard la nombró la mejor canción de la banda.

Como todas las canciones de ‘Vol. 3…’, “Duality” NO contiene letras explícitas, y fue el primer single de Slipknot que se lanzó sin requerir una versión limpia para la radio. También es importante recordar que este es el álbum en el que Corey Taylor se volvió sobrio, y “Clown” le dio la bienvenida a su “máscara curativa”.

Sobre la composición de “Duality”, Corey Taylor explicó:

“Duality” trata de estar en la encrucijada de tu vida, mirar por ambos caminos y decir: “¿Y ahora qué voy a hacer?”. ¿Alguna vez has tenido ese dolor de cabeza que no desaparece y acabas metiéndote el pulgar y el dedo en los ojos para detener el dolor? Normalmente tiene que ver con tomar una decisión. Llegas a ese punto en la vida cotidiana en el que tienes que tomar una decisión que quizá no quieras, pero te ves empujado a ello. “

“La canción en sí está inspirada básicamente en mi vida en aquel momento. Intentaba comprender la lucha que hay en mí, la dualidad del alma. Era mi forma de entender cómo la mitad buena de uno convive con la mitad mala. He luchado toda mi vida para ser una buena persona y tomar las decisiones correctas, pero hay algo dentro de mí que está bien tomando malas decisiones”.