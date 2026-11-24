Slipknot tiene su propia colección de Dr. Martens y hasta las costuras cambiaron de color

Slipknot y Dr. Martens lanzan botas, zapatos y accesorios el 27 de noviembre. Conoce los modelos, las tiendas y lo que se sabe para México.

Lo que debes saber

Slipknot y Dr. Martens lanzarán una colección de nueve piezas el 27 de noviembre de 2026.

La línea incluye cuatro modelos de calzado, una mochila, un tarjetero y tres diseños de calcetines.

La disponibilidad y los precios oficiales para México aún no se confirman.

Si alguna vez pensaste que a tus Dr. Martens les faltaba un poco de metal, Slipknot acaba de presentar una colaboración con la marca británica. Son cuatro modelos de calzado y varios accesorios que cambian hasta las famosas costuras amarillas por rojas. La colección se estrena este viernes 27 de noviembre.

Cuatro modelos de Dr. Martens con la identidad de Slipknot

La colaboración recupera cuatro siluetas clásicas de Dr. Martens: las botas 1460 y Jadon, el zapato 1461 y las botas 1490 de diez ojales. Todas incorporan elementos visuales relacionados con Slipknot y una modificación que salta a la vista: las tradicionales costuras amarillas de la marca británica fueron sustituidas por costuras rojas, en referencia al color que identifica al grupo.

El modelo 1460 Jungle Zip Slipknot presenta una construcción de piel negra con el característico símbolo tribal S grabado en uno de sus costados. También incorpora un cierre removible con un tirador personalizado de la banda.

Por su parte, las Jadon Slipknot tienen una apariencia más robusta, con plataforma Quad, hebillas y una cubierta acolchada inspirada en las protecciones metálicas. Su diseño incluye la estrella Nonagram y motivos de códigos de barras grabados en la piel.

La propuesta 1461 Zip Slipknot es un zapato tipo derby elaborado con piel Cherry Red Arcadia, cuyo acabado permite que el tono rojo se vuelva más visible conforme el material se frota y desgasta. Finalmente, las 1490 Slipknot 10 Eye Boot apuestan por piel color caqui con efecto envejecido, un sistema de agujetas que se extiende hasta el talón y un cierre lateral.

Mochila, calcetines y accesorios completan la colección

La alianza no se limita al calzado. La colección también incluye una mochila negra con los mismos motivos gráficos de las botas, un tarjetero de piel con símbolos Nonagram y códigos de barras, además de un llavero desmontable.

A esto se suman tres diseños de calcetines de algodón orgánico. Cada uno recupera uno de los elementos gráficos asociados con Slipknot: el símbolo S, la estrella Nonagram y el código de barras. De esta manera, la colaboración reúne nueve piezas en total, todas con detalles de identidad compartida entre la banda y Dr. Martens.

¿Cuándo salen a la venta las Dr. Martens de Slipknot?

La colección estará disponible a partir del viernes 27 de noviembre de 2026 a través de la tienda en línea de Dr. Martens, algunas de sus tiendas físicas y la tienda oficial de Slipknot.

Hay una excepción importante: las botas 1490 Slipknot 10 Eye Boot serán exclusivas de la tienda oficial de la banda, por lo que no estarán disponibles en los canales habituales de Dr. Martens.

En cuanto a los precios, los modelos de calzado cuestan entre $242 y $313 dólares. Los calcetines tienen un precio de $16 dólares, el tarjetero de $65 dólares y la mochila de $261 dólares.

Por el momento, no se han confirmado precios en pesos mexicanos ni detalles sobre la disponibilidad de toda la colección en México.

Slipknot prepara una gira de estadios para 2027

La colaboración llega mientras la banda prepara una nueva etapa de su carrera. Slipknot tiene programada una gira internacional de estadios para el verano de 2027, que comenzará el 3 de julio en Wembley Stadium, Londres, y continuará por Norteamérica y Sudamérica.

El grupo también estrenó en septiembre “Arsenal”, su primera canción inédita en más de tres años y el primer lanzamiento de su propio sello, (sic)est Records. Mientras tanto, Eloy Casagrande confirmó que ya terminó de grabar las baterías del próximo álbum de estudio de la banda, que todavía no tiene título ni fecha de estreno. Puedes leer más sobre ese avance en los detalles que compartimos sobre el nuevo disco de Slipknot.

¿Se podrán comprar las botas de Slipknot en México?

De acuerdo con Knotfest y Music Week, la salida internacional será el 27 de noviembre. Las 1490 se venderán exclusivamente por el canal de la banda. Eso no equivale a una garantía de envío a México. No es la primera vez que la marca trabaja con músicos de este perfil: también lanzó una colección con Nine Inch Nails por el aniversario de The Downward Spiral.

Antes de comprar, revisa si la tienda acepta direcciones mexicanas, qué tallas utiliza y cuánto cobran por envío e importación. Los precios internacionales no son necesariamente los de una eventual venta nacional. No hay una lista de comercios mexicanos participantes confirmada por la marca.