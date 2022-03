La muerte de Joey Jordison, fundador y baterista de Slipknot, estremeció al mundo de la música y tocó el corazón de los millones de fans que tiene la banda alrededor del mundo.

Y mientras múltiples intérpretes y compositores expresaron su sentir, la gente esperaba la reacción de Corey Taylor, quien en el momento fue sobria y hasta cierto punto un tanto neutral.

Hoy, sabemos que después de una profunda entrevista el pasado 18 de febrero en el marco de la Mad Monster Party, el músico se pronunció finalmente con relación al fallecimiento de Joey:

“Para mí no falleció un artista, falleció un amigo; alguien con quien comencé este largo camino que nos ha traído hasta aquí, y que me ha puesto frente a ustedes en este micrófono.



Me costó digerirlo, procesarlo, entenderlo; pero si existen palabras para describir lo que sentí en el momento, sólo puedo decirles que me partió el corazón y sigo asimilando lo sucedido”.

Corey Taylor