A través de redes sociales, Slipknot ha confirmado su primer concierto en solitario en la CDMX. Y no llegarán solos, pues los acompañará Babymetal, la famosa banda japonesa de kawaii metal. Te contamos los detalles.

Aunque parezca difícil de creer, Slipknot nunca ha ofrecido un concierto en solitario en la CDMX. Todas las veces que han tocado en la capital lo han hecho en festivales, ya sea en eventos locales como el Hell & Heaven Fest o como parte de su propio festival, el Knotfest.

En esta ocasión, Slipknot regresa a la CDMX para celebrar su 25 aniversario como banda y su debut discográfico homónimo, del que se desprenden sencillos como “Wait and Bleed”, “Eyeless” y “Spit It Out”.

Como ya es costumbre, el conjunto de Des Moines no llegará solo, pues se harán acompañar por el acto viral Babymetal.

Se trata de una banda japonesa de kawaii metal, que combina la cultura asiática de los idols con el metal, “una mezcla de J-pop idol y heavy metal”.

Actualmente, Babymetal está conformado por Suzuka Nakamoto, “Su-metal”; Moa Kikuchi, “Moametal”; y Momoko Okazaki, “Momometal”.

Sus voces están respaldadas por instrumentación heavy metal, interpretada por un grupo de músicos de sesión conocidos como la “Kami Band” en las actuaciones.

Han colaborado con importantes artistas y bandas como Bring Me The Horizon, Skrillex, Alissa White-Gluz de Arch Enemy y con Herman Li y Sam Totman de DragonForce.

Además de los actos estelares de Slipknot y Babymetal, el ensamble sueco de melodic death metal Orbit Culture será la banda abridora.

Slipknot, Babymetal y Orbit Culture se presentarán el próximo 9 de noviembre en el Parque Bicentenario de la CDMX.

Los boletos ya están disponibles a través del sistema Superboletos, con precios que van desde los $1,428 pesos por un boleto general hasta los $4,188 por uno VIP.

