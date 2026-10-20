Slayer y Power Trip se presentan el 21 de octubre en el Palacio de los Deportes. Consulta horario oficial, accesos, reglas del recinto y posible setlist.

Lo que debes saber

Slayer toca mañana, 21 de octubre de 2026 , en el Palacio de los Deportes de CDMX por los 40 años de Reign in Blood.

toca mañana, , en el de CDMX por los 40 años de Reign in Blood. El evento está programado para las 20:00 horas , con Power Trip como grupo abridor. No hay horarios individuales confirmados.

, con como grupo abridor. No hay horarios individuales confirmados. En septiembre, la banda tocó las 10 canciones de Reign in Blood. El setlist específico para México aún no se ha revelado.

Slayer se presenta mañana, miércoles 21 de octubre de 2026, en el Palacio de los Deportes de CDMX para celebrar cuatro décadas de Reign in Blood. Power Trip está confirmado como el grupo que abrirá el concierto.

La fecha aparece oficialmente como SLAYER: Reign In Blood 40th Anniversary 2026 y tendrá a Power Trip como invitado. La cartelera de Ticketmaster México marca el inicio del evento a las 20:00.

Esta fecha también forma parte de nuestra guía de conciertos en México durante octubre de 2026, pero por el repertorio especial y el peso histórico del disco merece una guía propia.

Cuándo y dónde es Slayer en México 2026

El concierto será el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. Ticketmaster y OCESA mantienen la fecha activa en sus carteleras oficiales.

La ficha oficial del evento confirma las 20:00 horas como horario general. No se ha publicado la hora exacta de apertura de puertas ni el inicio individual de Power Trip o Slayer. Por eso conviene llegar con anticipación y revisar las comunicaciones de OCESA antes de salir.

Fecha Miércoles 21 de octubre de 2026 Recinto Palacio de los Deportes, CDMX Inicio anunciado 20:00 horas Grupo abridor Power Trip Apertura de puertas Sin confirmación oficial disponible Boletos Ticketmaster México

Boletos para Slayer en el Palacio de los Deportes

Los boletos se venden a través de Ticketmaster México. La disponibilidad cambia conforme se acerca la fecha, por lo que la mejor referencia es la página oficial del evento. Ticketmaster también ofrece complementos separados para estacionamiento y acceso a Beat Lounge; estos productos no incluyen el boleto del concierto.

El evento continúa listado en Ticketmaster México. La disponibilidad y los precios deben verificarse al momento de comprar. La ficha indica que no hay límite de edad, que los asistentes a partir de 3 años pagan boleto y que la compra está limitada a 8 entradas por persona, con posibles restricciones adicionales por tipo de boleto.

Por qué este concierto celebra los 40 años de Reign in Blood

Reign in Blood apareció en 1986 y se convirtió en uno de los discos centrales del thrash metal. Para la gira de 2026, Slayer recuperó material del álbum que llevaba años fuera de sus conciertos y construyó el tramo final del show alrededor de sus 10 canciones.

En las primeras fechas de la gira del 40 aniversario, la banda interpretó “Angel of Death”, “Piece by Piece”, “Necrophobic”, “Altar of Sacrifice”, “Jesus Saves”, “Criminally Insane”, “Reborn”, “Epidemic”, “Postmortem” y “Raining Blood”. Eso convierte la fecha mexicana en algo distinto a una presentación regular de grandes éxitos.

Posible setlist de Slayer en México

El setlist de Slayer en México aún no es oficial. Como referencia, presentamos las 23 canciones registradas en Rocklahoma, el 6 de septiembre de 2026. El grupo incluyó las 10 canciones de Reign in Blood, además de material de distintas etapas de su carrera:

South of Heaven Hate Worldwide Disciple Mandatory Suicide Repentless War Ensemble When the Stillness Comes Jihad Seasons in the Abyss Born of Fire Dead Skin Mask Hell Awaits 213 Angel of Death Piece by Piece Necrophobic Altar of Sacrifice Jesus Saves Criminally Insane Reborn Epidemic Postmortem Raining Blood

El orden y las canciones podrían cambiar para la presentación del 21 de octubre. Esta es una lista de referencia del show de Rocklahoma, no una confirmación del repertorio de CDMX.

Cuánto puede durar el concierto de Slayer

Una de las primeras fechas de la gira del aniversario, celebrada el 4 de septiembre en Minnesota, duró aproximadamente 1 hora con 45 minutos. Si Slayer mantiene una estructura similar en México, el show principal debería acercarse a las 2 horas.

La duración total dentro del recinto será mayor porque Power Trip abrirá la noche. Los horarios individuales de cada banda todavía pueden modificarse y normalmente se confirman en los días previos.

Power Trip abrirá el concierto de Slayer

Actualización del 20 de octubre: Ticketmaster confirma a Power Trip como abridor, sin especificar su hora de inicio. Las 20:00 horas corresponden al evento general, no a un horario exclusivo del grupo.

Cómo llegar al Palacio de los Deportes para ver Slayer

El recinto está en la alcaldía Iztacalco, sobre Río Churubusco. Su guía oficial para llegar señala como estaciones de referencia Velódromo del Metro y Goma del Metrobús. Cuenta con estacionamiento de cupo limitado.

Revisa la puerta correspondiente a tu boleto y considera tiempo adicional para traslados, revisión de seguridad e ingreso.

Qué bolsas y objetos están permitidos

El reglamento publicado por el Palacio de los Deportes permite bolsas transparentes de hasta 30 × 15 × 30 cm, así como bolsas pequeñas y cangureras de hasta 11 × 16 cm. Se permiten tapones para oídos y binoculares sin láser, sujetos a revisión.

No se permiten mochilas, cámaras profesionales con lente intercambiable, alimentos o bebidas del exterior, paraguas ni equipos profesionales de grabación. Las restricciones pueden variar por evento, por lo que deben consultarse las indicaciones del organizador.

Slayer también celebra 40 años de Reign in Blood con un vinilo especial

Además de la gira, la banda anunció una edición conmemorativa de su álbum de 1986. Revisa la edición limitada de Reign in Blood en vinilo y nuestra agenda de conciertos de octubre en México.