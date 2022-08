Estrellas nacerán y morirán, pero ninguna igualará el talento de Slash. El guitarrista de Guns N’ Roses (cuyo nombre verdadero es Saul Hudson) se ha labrado una sólida carrera en el ámbito musical, que abarca más de cuatro décadas.

Tanta experiencia le ha llevado, irremediablemente, a expandir su propio universo creativo permitiéndole lanzar -hasta el momento- cinco álbumes en solitario, además de dos proyectos alternos: Slash’s Snakepit en 1996 y el super grupo Velvet Revolver a principios de milenio. Pero, alguien de la talla de Slash no se detendría ahí y, a lo largo de su carrera, ha colaborado con una amplia gama de artistas (desde Michael Jackson hasta Paulina Rubio), compartiendo un poco de su magia en las seis cuerdas.

A continuación, te compartimos 10 de las míticas colaboraciones de Slash en la guitarra

Bob Dylan

‘Under The Red Sky’ (1990)

Slash en “Wiggle Wiggle”

Nota: George Harrison, Elton John y Stevie Ray Vaughan también aparecen en este disco.

Lenny Kravitz

‘Mama Said’ (1991)

Slash en “Fields Of Joy” y “Always On The Run”

Nota: Slash coescribió “Always On The Run” con Lenny Kravitz.

Michael Jackson

‘Dangerous’ (1992)

Slash en “Black Or White” y “Give In To Me”

Nota: Slash también aparece en el vídeo musical con Gilby Clarke y Teddy Andreadis.

Motorhead

‘March Or Die’ (1992)

Slash en “You Better Run” y “Ain’t No Nice Guy”

Notas: Ozzy Osbourne canta en “Ain’t No Nice Guy”

Alice Cooper

‘A Fistful Of Alice’ (1997)

Slash en “Lost In America”, “Only Women Bleed” & “Elected”

Nota: Grabado en directo en México en 1996 con la participación de Rob Zombie en “Elected”

Rihanna

‘Rated R’ (2009)

Slash en “Rockstar 101”

Nota: Young Jeezy y Will.i.am también aparecen en este disco.

Paulina Rubio

‘Ananda’ (2006)

Slash en “Nada Puede Cambiarme”

Nota: Este disco alcanzó el primer puesto en las listas de éxitos de muchos países latinoamericanos.

Brian Tyler

Banda sonora de ‘Fast And Furious 3’ (2006)

Slash en “Mustang Nismo”, “Welcome To Tokyo” y “Sumo”.

Nota: Slash contribuyó a la banda sonora original de la película ‘Fast And Furious Tokyo Drift’.

Phineas y Ferb

Banda sonora de ‘Across The 1st and 2nd Dimensions’ (2011)

Slash en “Kick It Up A Notch”

Nota: Canción grabada para la serie de televisión de Walt Disney, ‘Phineas & Ferb’.

Tom Morello

‘Comandante’ (2020)

Slash en “Interstate 80”

Nota: Se trata de la primera colaboración de Slash con su amigo Tom Morello de Rage Against the Machine.