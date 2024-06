El mundo de la música puede ser injusto con los grandes talentos. Muchos guitarristas sueñan con ser reconocidos por su destreza, pero esto no garantiza el éxito mundial. Slash, un guitarrista que parece incapaz de tocar una nota errada, cree que Tom Morello no ha recibido el reconocimiento que merece.

Morello enfrenta el reto de cambiar de estilo en casi todos sus álbumes. Los riffs de Rage Against the Machine son distintos a los de Audioslave, y ninguna de sus composiciones rockeras se compara con su proyecto The Nightwatchman, de enfoque más folclórico y de protesta.

Desde sus inicios, Morello se distanció del estilo teatral de tocar que Slash perfeccionó. Mientras que Slash, influenciado por músicos de blues como Joe Walsh y Eric Clapton, se centraba en un virtuosismo más tradicional; Morello pensaba que el estilo técnico de Yngwie Malmsteen y Eddie Van Halen había llegado a su límite. Buscaba algo nuevo y lo logró al convertirse en una especie de DJ dentro de la banda.

Con Rage Against the Machine, Morello se esforzó para que su guitarra no sonara convencional. En solos como los de “Killing in the Name” o “Bulls on Parade”, los efectos eran cruciales, ya fuera usando un pedal o generando sonidos que imitaban arañazos de disco.

Innovación y Técnica: La Singularidad de Morello

Slash prefería tocar primero y añadir efectos después, pero reconoce que lo que hace Morello es inigualable. En una entrevista con Louder, Slash comentó:

“Es curioso, todos sabemos que es uno de los guitarristas más inventivos, interesantes e innovadores, pero no recibe suficiente atención. Es fenomenal, lo conozco y he tocado con él… tiene mucho talento y es muy creativo”.

Más allá de su popularidad entre los millennials por su aparición en ‘Guitar Hero III: Legends of Rock’, Morello tiene mucho más que solo habilidades con efectos. Su técnica demuestra un profundo conocimiento de muchos virtuosos, como se evidencia en “Take the Power Back”.

Morello sigue siendo innovador. Su trabajo en el álbum ‘Rush!’ de Maneskin, especialmente en “Gossip”, destaca con uno de los solos más intensos en un disco de rock reciente. Aunque Slash es un icono, un duelo de guitarras entre él y Morello sería más disputado de lo que muchos fans imaginan.