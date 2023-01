Hace casi una década que Skrillex le dio vida al dubstep y sorprendió al mundo con el lanzamiento de ‘Recess‘. Hoy, a casi 10 años de dicho suceso, el productor originario de California regresará con un nuevo álbum y una gira internacional para recordarnos quién es quién en las tornamesas.

Tal y como kerrang reporta, Sonny Moore, quien luego de dejar From First To Last, se decidió por producir su propia música, ahora ha regresado con lo que será un nuevo sencillo titulado “Rumble“, el cuál saldrá a la luz el próximo 04 de enero y vendrá acompañado de un nuevo álbum y las colaboraciones de Fred again.. & Flowdan.

¿Podrá realmente Skrillex retomar su carrera en un 2023 que ya ha superado al EDM? ¿Tendrá lugar el dubstep en una nueva década que está girando más al trap, al hip-hop y al reggaetón? ¡Ya veremos!

Lo que es un hecho es que Sonny lanzará nuevo sencillo próximamente y podremos juzgar si su sonido se quedó atorado en el 2014, o si el 2023 traerá consigo un nuevo respiro.

Lo que no nos cabe duda, es que la gira vendrá acompañada de hits de aquella época. ¿Están listos?

