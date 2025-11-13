La temporada navideña llegará con una sorpresa musical que pocos esperaban: Sia y Belinda se unieron para lanzar una nueva versión del icónico tema “Snowman”, una de las canciones más queridas del repertorio navideño.

Una colaboración que encendió las redes

Fue la propia Sia quien reveló la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un adelanto del video y anunció que la canción verá la luz este viernes 14 de noviembre, justo a la medianoche en todas las plataformas digitales.

La publicación desató una ola de reacciones entre sus seguidores, especialmente del público mexicano, sorprendido y emocionado por ver a Belinda colaborar con una de las voces más reconocidas del pop internacional.

Días antes, Sia ya había insinuado su espíritu festivo al compartir un fragmento del video original de “Snowman”, escribiendo que “nunca es demasiado pronto para celebrar la Navidad”.

Ahora, con esta colaboración, todo apunta a que se trata de una nueva versión especial del tema navideño, que podría convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del cierre de año.

Sia, una voz única y una mente creativa detrás de grandes éxitos

Antes de convertirse en un fenómeno mundial con “Chandelier”, Sia ya era una de las compositoras más respetadas de la industria.

Ha escrito canciones para estrellas como Rihanna (“Diamonds”) y David Guetta (“Titanium”), además de forjar una carrera propia marcada por su potente voz, su estilo visual enigmático y su talento para crear himnos emocionales.

Con esta inesperada colaboración con Belinda, la artista reafirma su gusto por experimentar y conectar con nuevos públicos, mientras la cantante mexicana suma un logro más a su trayectoria internacional.