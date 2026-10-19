She Wants Revenge publicará The Loved el 12 de febrero de 2027. Escucha “BLACK WAX/OUR LOVE” y conoce las fechas de la gira y el nuevo video.

Lo que debes saber

She Wants Revenge anunció The Loved, su primer álbum de estudio desde 2011.

anunció The Loved, su primer álbum de estudio desde 2011. El cuarto disco del dúo llegará el 12 de febrero de 2027 .

. La banda estrenó “BLACK WAX/OUR LOVE” y su video dirigido por Adam Bravin.

She Wants Revenge anunció The Loved, su primer álbum de larga duración en más de 15 años. El disco saldrá el 12 de febrero de 2027 y llega acompañado de “BLACK WAX/OUR LOVE”, un nuevo sencillo que recupera el sonido oscuro del dúo estadounidense.

¿Cuándo se estrena The Loved, el nuevo disco de She Wants Revenge?

The Loved será el cuarto álbum de estudio de She Wants Revenge y su primer larga duración desde Valleyheart (2011). El dúo está formado por Justin Warfield y Adam Bravin, músicos asociados al post-punk revival y al darkwave de los años 2000.

El anuncio, realizado el 19 de octubre de 2026, llegó junto con el estreno de “BLACK WAX/OUR LOVE”. La canción es la primera muestra del material que prepara el grupo para su nuevo disco. Apple Music confirma el lanzamiento del sencillo el 19 de octubre.

La noticia llega después de la reedición por el vigésimo aniversario del álbum debut homónimo de 2006, que contiene “Tear You Apart”. Entre las canciones más reconocidas de la banda también están “These Things” y “Out of Control”. Puedes repasar nuestra selección de canciones de She Wants Revenge. Kerrang! confirmó la fecha del disco y el sencillo.

¿Cómo suena “BLACK WAX/OUR LOVE”, el nuevo sencillo?

“BLACK WAX/OUR LOVE” combina bajo distorsionado, ritmo repetitivo y una atmósfera sombría. Su letra aborda las contradicciones de una relación: la atracción por alguien o algo que puede ser hermoso y dañino al mismo tiempo.

Adam Bravin explicó, en declaraciones difundidas por FLOOD, que el grupo ha explorado desde sus inicios la tensión entre el deseo, la belleza y los aspectos destructivos del amor. El músico considera que la canción evoluciona la identidad de la banda sin intentar copiar su material anterior.

La producción mantiene elementos característicos del dúo, pero introduce un enfoque más denso y rítmico. El sencillo también está disponible en plataformas de música digital.

El video oficial se estrenó junto con la canción y puede verse a continuación.

¿Quién dirigió el video de “BLACK WAX/OUR LOVE”?

Adam Bravin dirigió el videoclip de “BLACK WAX/OUR LOVE”. Según explicó a medios como Kerrang!, buscó crear una escena cinematográfica que pareciera comenzar a la mitad de una historia, en vez de ilustrar cada verso de la canción.

El músico quiso dejar parte de la narración abierta a las interpretaciones del público. Esa decisión visual coincide con el tono inquietante de la canción.

El lanzamiento del video también marca el regreso del dúo con material nuevo después de su periodo de reuniones y conciertos en vivo.

¿She Wants Revenge dará conciertos en México en 2027?

She Wants Revenge mantiene conciertos programados en Norteamérica hasta noviembre de 2026 y anunció una gira por Reino Unido y Europa del 29 de enero al 14 de febrero de 2027. La agenda contempla ciudades como Berlín, París, Londres, Glasgow y Dublín.

Hasta el 19 de octubre de 2026, no hay fechas en México publicadas en Ticketmaster México. La agenda internacional puede consultarse en el sitio oficial de She Wants Revenge. La banda ya había visitado México; en LifeBoxset documentamos su participación en Cloak & Dagger en 2018.