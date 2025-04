La noche del 22 de abril, Arcade Fire ofreció un espectáculo inolvidable en el Teatro Metropólitan de la CDMX, marcando el inicio de una breve gira promocional en la que presentaron, por primera vez, su nuevo álbum Pink Elephant, que verá la luz oficialmente el próximo 9 de mayo.

El evento comenzó con una experiencia inusual para los asistentes: Win Butler, vocalista de la banda, sorprendió al recorrer los pasillos del recinto repartiendo flores a los fans.

Sin previo aviso, el cantante también cruzó la calle bajo resguardo de su equipo de seguridad para adquirir mercancía no oficial, un gesto que no pasó desapercibido y que añadió un toque excéntrico a la jornada.

Cuando llegas al Metropólitan para ver a #ArcadeFire y te encuentras a Win Butler comprando una playera pic.twitter.com/QxghvFkUr0 — Jonathan Eslui (@JonathanEslui) April 23, 2025

Un espectáculo envolvente y sin precedentes

Desde el momento en que el público comenzó a ingresar al teatro, el ambiente prometía algo especial. La clásica “Pink Elephants On Parade” de Dumbo sonaba por los altavoces mientras el escenario se presentaba decorado con nubes color rosa, flores suspendidas y un corazón de cristal giratorio, que lanzaba destellos como una bola de discoteca vintage.

Que privilegio ser de los primeros en escuchar en vivo el nuevo disco de Arcade Fire. Esta noche fue épica 🐘💖 pic.twitter.com/CLisgRKQCD — Nutes Alejandro (@a_nutes) April 23, 2025

El show, compuesto por 17 canciones ejecutadas sin encore, se dividió en dos bloques claramente diferenciados.

En la primera mitad, la banda interpretó exclusivamente temas inéditos como “Year of the Snake” y “Circle of Trust”, adelantando parte de lo que será Pink Elephant.

La segunda mitad fue una celebración de su legado musical, con interpretaciones de clásicos como “Afterlife”, “The Suburbs”, “My Body is a Cage”, “Wake Up”, entre otras, encendiendo la nostalgia entre los presentes.

Este concierto marca la primera de dos presentaciones que Arcade Fire realizará en el Metropólitan durante abril de 2025. Su última aparición en territorio mexicano fue en 2023, cuando participaron en el festival Corona Capital.

Gracias, Arcade Fire. Me estoy recuperando a mí misma. pic.twitter.com/w5XIMKVnti — Arantza Minami  (@obstacolone) April 23, 2025

Pues Win subió a cantar "My Body is a Cage" a los balcones, pinche crack, larga vida a Arcade Fire pic.twitter.com/zNBQjnry51 — Alfredø (@AlfredGooner) April 23, 2025

Arcade Fire nunca decepciona, es de las mejores bandas que hay, estuvo muy chido que presentaran antes que en ningún otro lado las canciones de su nuevo disco que va a estar muy ching0n. Lo único malo es que se me hizo muy corto el concierto (sólo 14 canciones). pic.twitter.com/bh73fiDfta — el Gallet (@ElGallet) April 23, 2025

Set List Arcade Fire, Teatro Metropolitan, 22 abril 2025

Set 1:

Pink Elephant

Year of the Snake

Circle of Trust

Alien Nation

Ride or Die

I Love Her Shadow

Stuck in My Head



Set 2: