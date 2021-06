¡Buenas noticias para los fanáticos de System Of A Down! Aunque no se tratan de la banda propiamente dicho, sí involucran a Serj Tankian, líder del muy extrañado conjunto armenio-estadounidense; quien recientemente lanzó un adelanto -de 24 minutos de duración- de su nuevo proyecto como solista.

La pieza de corte clásico, adelantada a principios de esta semana, se titula “Disarming Time: A Modern Piano Concerto” y es el primer avance de un próximo EP de Serj titulado ‘Cool Gardens Poetry Suite’. Incluirá cuatro temas con spoken word, extraídos del reciente libro de poesía de Tankian, ‘Cool Gardens’.

Hablando de la nueva obra, que según el propio vocalista surgió del “reto musical” que le trajo la pandemia del Coronavirus, dijo:

Una noche, sentado en la cama, revisando diferentes notas de voz en el iPhone, me di cuenta de que tenía un enorme tesoro de ideas musicales cortas, especiales y no realizadas. En ese momento, la idea de armar una pieza épica con todas ellas me hizo sonreír. Así que las grabé todas y empecé a arreglar la instrumentación para crear esta experiencia musical increíblemente única. ¿Quién demonios escucha hoy 24 minutos de música como una sola pieza?. Vía NME.

Tankian ya había hablado previamente sobre el Concerto en una entrevista con Revolver.

Creativamente, siempre he tenido este tipo de vibración tipo Dada, tipo Zappa, donde incluso el concierto de piano moderno de 24 minutos era básicamente tener diferentes piezas de música que se casan entre sí que no tenían una relación preexistente y hacer que funcione. Vía Revolver.

“Disarming Time: A Modern Piano Concerto” no es el primer lanzamiento en solitario del líder de SOAD durante el año en curso. En marzo, compartió el EP de cinco canciones ‘Elasticity’.