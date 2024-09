Lo importante:

En una reciente entrevista, Serj Tankian, vocalista de System of a Down, compartió su opinión sobre el mejor álbum de nu metal de todos los tiempos (vía Loudersound). Para sorpresa de muchos, Tankian eligió el álbum debut homónimo de Korn, lanzado en 1994, como su favorito. Según él, este disco marcó un antes y un después en el género y estableció las bases para lo que sería conocido como nu metal.

Durante la entrevista, Tankian también aprovechó para aclarar que, a pesar de que muchos consideran a System of a Down como una banda de nu metal, él no comparte esa opinión. “Creo que la gente no nos ve como una banda de nu metal”, comentó. Esta declaración ha generado diversas reacciones entre los seguidores del género y de la banda.

El álbum debut de Korn es ampliamente reconocido por su impacto en la escena musical de los años 90. Con canciones como “Blind” y “Shoots and Ladders”, el disco no solo definió el sonido de Korn, sino que también influyó en numerosas bandas que surgieron posteriormente. Tankian destacó la originalidad y la energía del álbum, calificándolo como una obra maestra del nu metal.

Además de hablar sobre su álbum favorito, Tankian recordó uno de los momentos más embarazosos de su carrera. Durante un concierto en Pittsburgh en 1999, el vocalista tuvo una experiencia desafortunada después de consumir marihuana antes del show. “Estaba tan drogado que no podía distinguir las canciones”, confesó entre risas.

A pesar de estos momentos difíciles, Serj Tankian sigue siendo una figura influyente en la música. Con su estilo único y su voz inconfundible, ha dejado una marca indeleble en la industria. Su elección del álbum de Korn como el mejor de nu metal es solo una muestra más de su profundo conocimiento y aprecio por la música.