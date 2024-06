Serj Tankian de System of a Down ha expresado en una reciente entrevista que no tiene “ningún respeto” por Imagine Dragons, aunque su opinión sobre la banda no se centra en su música. Lo que realmente ha molestado al músico es la decisión del grupo de actuar en Azerbaiyán, a pesar de los intentos de Tankian y otros por persuadirlos de cancelar el concierto.

Serj Tankian denunció la crisis del pueblo armenio en Nagorno-Karabaj

En agosto de 2023, Tankian criticó duramente la participación de artistas en países con historiales cuestionables de derechos humanos, calificándolo como una forma de “blanquear” la imagen de regímenes represivos.

Tras enterarse de la actuación de Imagine Dragons, que se llevó a cabo el 2 de septiembre del 2023 en Azerbaiyán, escribió una carta instándolos a reconsiderar, pero no recibió respuesta.

En una entrevista con Metal Hammer, Tankian expresó su frustración y decepción por la falta de respuesta de la banda. Comentó su incapacidad para entender la perspectiva de quienes ignoran violaciones graves de derechos humanos, como la crisis en Nagorno-Karabaj, donde Azerbaiyán había provocado desplazamientos masivos y bloqueado la ayuda humanitaria.

“Mira, no soy juez para que la gente diga a los grupos dónde tocar o dónde no. Hay otros artistas que tocan en reinos muy cuestionables, dirigidos por una persona, donde la gente no tiene muchos derechos humanos, y entiendo que lo hacen por dinero, que son artistas, que están entreteniendo, todo eso”. “Pero cuando hay un gobierno que está a punto de cometer una limpieza étnica, cuando Azerbaiyán estaba matando de hambre a los 120 mil armenios de Nagorno Karabaj, y no permitía la entrada de alimentos ni medicinas”.

Serj Tankian de System of a Down dice que tiene cero respeto por Imagine Dragons

“Como artista, si me hubiera enterado de eso, no habría podido ir a dar ese concierto. Pero algunos artistas lo hacen. Y no sé qué decir de esos artistas. No los respeto como seres humanos. A la mierda su arte, no son buenos seres humanos, en lo que a mí respecta”. Tankian añadió: “Si eres tan ciego ante la justicia que vas a tocar en un país que está matando de hambre a otro país, ilegalmente, según la Corte Internacional de Justicia, según Amnistía Internacional, según Human Rights Watch… Si vas a tocar en ese país, no sé qué decir de ti como ser humano. Ni siquiera me importa tu música. Si eres un mal ser humano, me importa una mierda. Así que ahí es donde estoy con eso. Tengo cero respeto por esos tipos”.

El músico también destacó su motivación para hablar: advertir sobre las repercusiones negativas de legitimar regímenes opresivos a través de eventos internacionales. Tankian subrayó la importancia de romper estos vínculos para detener el comportamiento abusivo de los dictadores.