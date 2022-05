En marzo, el bajista de Deftones, Sergio Vega, anunció que ya no pertenecía a la banda después de que publicaran una foto en Spotify en la que aparecían todos los miembros, menos él. Más tarde, en una entrevista, explicó que su salida no era por dinero, sino por igualdad de condiciones y “sentido de pertenencia”. Ahora, hablando con el líder de Hatebreed, Jamey Jasta, en su podcast; Vega profundizó en este punto, diciendo que el management de la banda a menudo hacía que el asunto fuera únicamente financiero – y diciendo que él se sentía como una “cosa”.

Vega describió cómo se unió a la banda tras la muerte del bajista Chi Cheng, y cómo nunca esperó inicialmente ser otra cosa que un reemplazo:

“Al principio, estaba dispuesto a todo. Era como, ‘Mis amigos están en problemas, y yo sólo quiero ayudarlos.’ Lo mío era, ‘Lo que necesites lo tengo’. (…) siendo un reemplazo, no hay espacio para la entrada creativa – eso está bien. Eso habría sido una cosa, y te haces a la idea. Al principio, mi único objetivo era dar lo mejor de mí mismo y ayudar a la gente que lo necesitaba y a la gente que me importaba”.

Sin embargo, esa sensación de contribución y amistad nunca se vio profesionalmente reflejada en los Deftones, ya que Sergio asegura que nunca hubo igualdad de condiciones entre él y sus compañeros, aunque aportaba artística y creativamente a la banda.

“Parte de esta extraña dinámica consistía en que tener un doble papel, en el sentido de ser un escritor, arreglista y colaborador clave, pero también ser alguien a quien se le paga un salario, creaba una disonancia. Y no para mí, sino para el conjunto. Y así sería, como, hey, estás en casa y te pagan. Pero estoy, como, estos son los parámetros que he estado tratando de cambiar. Sólo quiero estar en el mismo barco. No se trata de igualdad de dinero ni nada, pero cuando hay ingresos, hay ingresos. Cuando hay ingresos, podemos sacar de ellos. Cuando no hay ingresos, te aferras a lo tuyo.

“Nunca se trató de dinero ni de nada de eso. Se trataba de estar literalmente en la misma situación para no crear estas oportunidades de disonancia, donde era, como, ‘Oh, estás haciendo esto, pero te estamos pagando mientras estás haciendo esto’. Recibí una llamada que era, como, ‘Estamos hemorragia un montón de dinero en el espacio de almacenamiento y usted.’ Y yo estaba, como, ‘Ese es mi problema. Me comparan con un espacio de almacenamiento. Soy un elemento de línea.’ No es el dinero. Es sólo la dinámica. Así que no era yo quien pedía nada durante la pandemia; era el contrato que se cancelaba, que es su derecho. Y entonces yo estaba, como, ‘De acuerdo, genial. Esto no le sirve a nadie. Por fin podemos abordar una reestructuración total’. Pero al final del día, no fuimos capaces de llegar a un acuerdo sobre eso. Así que está bien.