A solo horas de que Tomorrowland abra sus puertas para su primera jornada de 2025, un incendio ha dañado parte de su emblemático escenario principal, generando preocupación entre organizadores, trabajadores y fanáticos del evento.

El siniestro ocurrió en el predio de Boom, Bélgica, donde se lleva a cabo uno de los festivales de música electrónica más grandes del mundo.

Imágenes ampliamente difundidas en redes sociales muestran llamas envolviendo una sección del gigantesco escenario central, justo cuando se ultimaban detalles para recibir a más de 70,000 asistentes.

Medios locales como GVA reportaron una gran movilización de equipos de emergencia en el área. Las autoridades han recomendado a los residentes cercanos cerrar puertas y ventanas como medida preventiva, debido al denso humo en la zona.

A new video has surfaced showing the Tomorrowland mainstage completely gone from the fire. Absolutely devastating. Hearing it’s from fireworks. No updates as of right now but will keep y’all posted with any new information.



