El pasado sábado 6 de julio se produjo un incendio cerca del Gorge Amphitheater en George, Washington, al final del concierto de ODESZA, provocado por la pirotecnia del escenario.

La sede local de Fox News informó que la oficina del sheriff del condado de Grant confirmó que el incendio se declaró en una pequeña zona cercana al recinto durante la última canción del dúo electrónico de la cercana Bellingham, formado por Harrison Mills y Clayton Knight.

El incidente se produjo durante el último concierto de la gira ‘The Last Goodbye’ de ODESZA, que ha ofrecido 54 actuaciones en 48 lugares de Norteamérica. El fuego se extinguió rápidamente y se canceló el concierto, pidiendo a los fans que abandonaran el recinto.

Durante la última canción de la actuación de ODESZA en el Gorge, se declaró un incendio cerca del escenario. El fuego fue controlado y, afortunadamente, se extinguió rápidamente. Por precaución y seguridad, el concierto terminó sin encore.

Fire at the Odesza show at the gorge #thegorge #odesza pic.twitter.com/6CZJ788rbf