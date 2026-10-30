Carlos Santana y Natalia Lafourcade estrenan “Hermano”, una canción de son jarocho y guitarra eléctrica escrita con Edgar Barrera. Escucha el video oficial.

Lo que debes saber

Carlos Santana y Natalia Lafourcade estrenaron “Hermano” el 29 de octubre de 2026.

y estrenaron “Hermano” el 29 de octubre de 2026. La canción fue escrita por Natalia Lafourcade y Edgar Barrera , quien también la produjo.

y , quien también la produjo. El tema mezcla son jarocho con la guitarra eléctrica de Santana y ya tiene video oficial.

Carlos Santana y Natalia Lafourcade por fin tienen una canción juntos. Se llama “Hermano” y ya está disponible en plataformas digitales. No es un cover ni una versión nueva de algún clásico: se trata de un tema original que junta la tradición musical veracruzana con el sonido de uno de los guitarristas mexicanos más reconocidos del mundo.

La colaboración llegó el 29 de octubre de 2026 a través de Sony Music Latin. Y aunque escuchar a estos dos artistas en una misma grabación ya llama la atención, hay algo más detrás: la canción habla de la violencia, los miedos y de cómo nos hemos ido olvidando de tratar a los demás como personas.

¿Cómo suena “Hermano”, la canción de Santana y Natalia Lafourcade?

La fórmula tiene bastante sentido. Por un lado está el son jarocho, una tradición que Natalia ha explorado durante buena parte de su carrera. Por el otro está la guitarra de Santana, con ese sonido que lleva décadas cruzando el rock, el blues y los ritmos latinos.

El resultado no busca esconder ninguna de esas influencias. La composición lleva la firma de Natalia Lafourcade y Edgar Barrera, quien también estuvo a cargo de la producción. Barrera ha sido una figura importante en los lanzamientos recientes de Santana, así que su presencia aquí no es casualidad.

La canción también trae un mensaje bastante directo. Habla de las divisiones entre las personas y de la necesidad de recuperar algo tan básico como la empatía. La idea de las armas aparece como una forma de hablar del miedo y de los conflictos que enfrentamos como sociedad.

Escucha “Hermano” de Carlos Santana y Natalia Lafourcade

Este es el video oficial de la colaboración, disponible en YouTube:

Ver “Hermano” directamente en YouTube.

¿Qué dijeron Natalia Lafourcade y Carlos Santana de su colaboración?

En una entrevista con Rolling Stone en Español, Natalia explicó que la canción nació de una preocupación por la falta de unión. “Como sociedad y humanidad, hemos perdido el sentido de la vida, de la unión y de la hermandad”, dijo la cantante.

También contó que trabajar con Santana fue una oportunidad de conocerlo más allá de su papel como músico. Para ella, colaborar con una figura de esa trayectoria fue un privilegio, sobre todo porque pudo participar como compositora y no solamente como intérprete.

Por su parte, Santana destacó la sinceridad con la que Natalia se acerca a la música. En el comunicado publicado en su sitio oficial, el guitarrista explicó que “Hermano” propone elegir la compasión y la unión por encima del miedo y las divisiones.

Las colaboraciones recientes de Carlos Santana

“Hermano” no llega de la nada. Durante los últimos meses, Santana también ha presentado “Mi Gran Amor” con Becky G, “Velas” con Carín León y “Me Retiro” con Grupo Frontera. Son canciones que forman parte de su etapa reciente de trabajo con Edgar Barrera.

Para quienes siguen su trayectoria, no es raro verlo compartir canciones con músicos de otras generaciones. Hace unos años, por ejemplo, Santana volvió a grabar con Rob Thomas en “Move”, después del éxito que ambos consiguieron con “Smooth”.

Y del lado de Natalia, la colaboración continúa su interés por llevar las raíces mexicanas a terrenos distintos. Incluso ha contado cómo una canción de The Cure influyó en su propia música. Aquí cambia la referencia, pero se mantiene esa curiosidad por combinar sonidos sin perder su identidad.