Rosalía explicó en una entrevista con CBS por qué evita escuchar sus discos publicados y qué detalles de mezcla y voces aún cambiaría de LUX.

Lo que debes saber

Rosalía aseguró que no escucha sus discos después de publicarlos porque prefiere compartirlos y dejarlos ir.

aseguró que no escucha sus discos después de publicarlos porque prefiere compartirlos y dejarlos ir. En una entrevista con CBS Sunday Morning del 18 de octubre, dijo que hacerlo sería «una tortura».

del 18 de octubre, dijo que hacerlo sería «una tortura». La cantante admitió que todavía cambiaría detalles de mezcla e interpretación vocal en LUX.

Rosalía no vuelve a escuchar sus propios álbumes una vez que salen al público. En una entrevista con CBS Sunday Morning, emitida el 18 de octubre de 2026, la cantante explicó que su perfeccionismo la llevaría a seguir encontrando decisiones que quisiera cambiar, incluso después de dar un disco por terminado.

¿Por qué Rosalía no escucha sus discos después de publicarlos?

El entrevistador Seth Doane le preguntó a Rosalía si disfrutaba escuchar su propia música. La artista respondió que nunca vuelve a poner sus álbumes, porque considera que no tiene sentido hacerlo una vez publicados. La declaración no significa que haya dejado de valorar las canciones, sino que entiende su trabajo como algo que debe compartir con quienes las escuchan.

En la entrevista original de CBS News, la intérprete resumió su postura con una frase que, traducida al español, dice: «Creo para compartir, para dejar ir». Después se preguntó por qué tendría que escuchar otra vez ese trabajo y aseguró que sería una tortura. Consequence retomó las declaraciones el 19 de octubre.

La cantante se describió como perfeccionista y explicó que el impulso de corregir detalles no desaparece cuando el álbum ya está disponible para todo el mundo.

¿Qué cambiaría Rosalía en sus discos después del lanzamiento?

Como ejemplo, Rosalía contó que pasó dos años trabajando en LUX, su cuarto álbum de estudio. Los ajustes continuaron hasta tan cerca de la fecha de lanzamiento que hay ligeras diferencias entre las versiones digitales y las ediciones en vinilo, según explicó a CBS.

La artista aseguró que todavía imagina cambios concretos: subir medio decibelio el volumen de los violines en una mezcla o grabar otra toma de voz. También reconoció que, si se permitiera continuar haciendo ajustes sin límite, el proceso podría extenderse indefinidamente.

Esta forma de trabajar ayuda a entender por qué no suele regresar a sus discos terminados. En su catálogo conviven el flamenco de Los Ángeles, la experimentación de Motomami y las composiciones de inspiración clásica que desarrolló para LUX. Su exploración también llega a colaboraciones recientes, como “Where Is Gone?” junto a Fontaines D.C..

¿Cómo influyó el perfeccionismo de Rosalía en LUX?

Publicado el 7 de noviembre de 2025, LUX combina estructuras sinfónicas, coros y arreglos de la London Symphony Orchestra. Según la entrevista de CBS, el disco incluye letras en 14 idiomas y toma inspiración de historias de mujeres santas y místicas. Rosalía dijo que esa diversidad lingüística responde a una búsqueda de conexión, más que a una demostración técnica.

La producción exigió que la cantante adaptara su interpretación vocal a distintos idiomas y estilos. LifeBoxset documentó el récord de reproducciones que alcanzó LUX en Spotify durante su lanzamiento.

Durante la conversación, la cantante también destacó que su gira de LUX fue la más exigente de su carrera. La puesta en escena incluyó momentos cantando sobre puntas de ballet y un repertorio con múltiples idiomas. Esa combinación de preparación técnica y experimentación atraviesa tanto su trabajo en estudio como sus presentaciones.

¿Dónde ver la entrevista completa de Rosalía con CBS?

La entrevista con Seth Doane se emitió el domingo 18 de octubre de 2026 en CBS Sunday Morning. Puedes ver el video completo en CBS News o consultar la versión escrita de la conversación. Además de hablar sobre sus discos, Rosalía abordó el proceso creativo de LUX y su relación con la música clásica.