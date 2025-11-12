Entre viajes, conciertos y entrevistas, Rosalía no tiene un minuto libre.

Hace unos días la vimos disfrutando de un pozole en la Ciudad de México, y casi al instante estaba en Barcelona presentando su nuevo disco, LUX, el proyecto que marca una nueva etapa artística en su carrera.

Pero durante una reciente aparición en el programa La Revuelta de RTVE, la cantante sorprendió con una confesión personal que no pasó desapercibida.

“Llevo una época de celibato”

En entrevista con David Broncano, conocido por hacer preguntas tan directas como inesperadas, Rosalía respondió sin titubear a una de las más personales: sobre su actividad sexual reciente.

“Cero”, dijo con naturalidad, provocando risas y sorpresa en el estudio. Luego explicó el motivo:

“La cuestión es que llevo una época de celibato”.

La artista contó que esta decisión tiene que ver con el ritmo intenso de trabajo que atraviesa por el lanzamiento de su álbum.

“Cuando tengo mucho trabajo y mucho estrés, mi líbido baja mucho. Me afecta trabajar a niveles muy pesados de exigencia; el cortisol sube y todo cambia”, explicó, dejando claro que se trata de una respuesta física y emocional, no de una postura moral. Rosalía contó que atraviesa ''una época de celibato'' porque en ''momentos de mucho estrés y trabajo'' su libido ''baja mucho'', aunque confesó: ''Ayer tuve un sueño muy curioso''. @LaRevuelta_TVE https://t.co/SAr6snI3PF pic.twitter.com/bEN2kMX9KT — MDZ Online (@mdzol) November 10, 2025

“Mi prioridad soy yo misma, mi arte, mi tiempo”

No es la primera vez que Rosalía habla sobre su decisión. En una conversación previa para Radio Noia, amplió el tema:

“Yo ahora mismo estoy soltera y soy ‘volcel’, o sea, estoy practicando un celibato voluntario. Ahora mismo mi prioridad soy yo misma, mi arte, mi tiempo”.

Entre risas, también confesó que durante esta pausa ha tenido “un sueño muy lúcido que la hizo sentir que había tenido un orgasmo”, mostrando su característico sentido del humor y naturalidad al hablar de temas íntimos.

“Lucho mucho con sentirme sola”

Aunque aclaró que su decisión no está vinculada a ninguna religión, Rosalía reconoció en una entrevista con The New York Times que hay un trasfondo más emocional:

“Lucho mucho con sentirme sola. Realmente no me gusta la soledad. Me encanta el afecto. Creo que siempre necesito creer que hay una posibilidad de tener fe en el amor”.

Así, la intérprete de Motomami demuestra que, más allá del éxito, sigue buscando equilibrio entre el arte, el trabajo y la conexión personal.