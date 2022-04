Siempre se habló de una supuesta rivalidad entre The Beatles & The Rolling Stones, pero la verdad, esa batalla siempre fue un plan de marketing para generar polémica ya que detrás de cámaras, ambas bandas eran extremadamente cercanas y solían grabar y pasar el tiempo juntos cuando coincidían en Londres.

Prueba de ello es “You Can’t Always Get What You Want”, de los primeros tracks orquestales que los Stones realizaron en la historia, tras haberse visto extremadamente influenciados por sus amigos, The Beatles, reporta faroutmagazine.

La razón de esta cercanía viene de que gracias a George Martin, productor de la banda, Lennon, Paul y compañía siempre parecían estar un paso adelante en la industria musical y no de una mala manera; así que cuando lanzaron “Hey Jude“, track que imponía una fina selección de arreglos orquestales que sencillamente fundaron un parteaguas en el antes y después de las súper producciones de estudio para los rockstars de esos tiempos, Jagger sintió que no hacer algo similar sería quedarse muy atrás en la historia:

“Amé lo que hicieron con “Hey Jude” y sencillamente me di cuenta de dónde nacía tanta genialidad; en otros tracks, la orquesta tapa errores y llena huecos, en esta canción simplemente suma, añade un extra que la canción originalmente no tenía. Una verdadera genialidad”.

Así fue como los Stones decidieron crear “You Can’t Always Get What You Want”, un track que todas sus letras mayúsculas lleva la influencia directa de Martin y “Hey Jude“, misma que, dentro del famoso ‘Let It Bleed‘ producido por Jimmy Miller en el ’69, demostró una madurez sonora imprescindible en la historia de la banda.

Comparen ustedes mismos; chequen el track de los Stones y luego regresen a “Hey Jude” para notar las influencias. Dos grandes bandas, dos grandes tracks.

En otras noticias, Paul McCartney comenzó una batalla contra Starbucks empoderado por PETA. ¿Ganará?