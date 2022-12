Acompañados de Lady Gaga, Bruce Springsteen y The Black Keys, The Rolling Stones realizarán un increíble concierto virtual como parte de una experiencia “inmersiva” que celebra el lanzamiento del ‘GRRR Live!’, una de las presentaciones más memorables de The Rolling Stones, reporta louder.

Grabado el 15 de diciembre del 2012 en el Prudential Center, el concierto ya mencionado recorrió en vivo todas las canciones de este épico disco lanzado en ese mismo año. Hoy, como parte de una celebración propia para todo lo que representó el GRRR!, Mick Jagger y compañía nos llevarán por una transmisión única en la que podrán interactuar con la banda y los asistentes del stream, con pequeños videos, selfies y otras opciones que formarán parte del concierto.

¿Y cuándo será? Este próximo 02 de febrero a las 02:00 de la tarde, tiempo de la ciudad de México. ¿Dónde lo pueden ver? Adquiriendo sus boletos en el sitio oficial de la banda. ¿Y cuánto va a costar? Los accesos están entre $197.02 y $690.06 dólares para los fans que quieran mercancía oficial de la banda.

¡Se va a poner bueno! No cabe duda que a pesar de la dura pérdida que la banda sufrió con la partida de Charlie Watts, las piedras siguen rodando y el show debe continuar.

