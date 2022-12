En vísperas de Año Nuevo la revista Rolling Stone (en su versión anglosajona) nos ha bendecido con un conteo más de ‘Los Mejores Álbumes del 2022’, sin embargo; en esta ocasión se aparta del rock y se instala de lleno en el metal.

Sí, aunque quizás no se trate del género más popular ni el que domina las listas de popularidad, el metal sigue vigente en la vida de muchos fanáticos y en 2022 hubo varios lanzamientos que vale la pena recapitular.

“El Príncipe de las Tinieblas, Ozzy Osbourne, demostró al mundo que sigue siendo el rey del metal; Meshuggah encontró nuevos polirritmos para sus death rattles y Slipknot encontró un feliz equilibrio entre las serenas vibraciones de Radiohead y las biliosas reminiscencias de su gran Vol. 3. Mientras tanto, artistas underground como Chat Pile, Undeath y Blackbraid insuflaron nueva vida al género. Éstos son los 15 mejores brain bashers del año”. Via Rolling Stone.

A continuación te compartimos la lista de los Mejores 15 Álbumes de Metal según Rolling Stone y por aquí puedes checar la lista de Los Mejores 100 Álbumes del 2022, según la misma editorial.

15. Dead Cross – “Dead Cross II“

14. Blackbraid – “Blackbraid I“

13. Boris – “Heavy Rocks“

12. Lamb Of God – “Omens“

11. Mizmor + Thou – “Myopia“

10. Slipknot – “The End, So Far“

09. Mo’ynoq – “A Place For Ash“

08. Wormrot – “Hiss“

07. Megadeth – “The Sick, The Dying … And The Dead!“

06. Undeath – “It’s Time… To Rise From The Grave“

05. Chat Pile – “God’s Country“

04. Ghost – “Impera“

03. Meshuggah – “Immutable“

02. Ozzy Osbourne – “Patient Number 9“

01. Soul Glo – “Diaspora Problems“