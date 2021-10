El cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, se ha casado por quinta vez a los 78 años de edad, con una bella mujer de 43 quien fuera su chófer.

Waters anunció en Instagram que contrajo matrimonio con Kamilah Chavis, con la que llevaba saliendo unos cinco años. Publicando una serie de fotos, la feliz y dulce pareja se dejó ver celebrando su boda en los Hamptons, donde el músico posee una mansión. Y en una indirecta no muy velada a sus anteriores esposas, Waters escribió en Instagram: “Soy tan feliz, por fin un guardián”.

Waters, cuya fortuna está valuada en unos $310 millones de dólares; contó en 2018 al medio argentino Infobae cómo conoció a Chavis:

“En realidad la conocí en uno de mis conciertos hace un par de años. Ella trabajaba en transporte. Manejaba el auto que me llevaba”. Fuentes cercanas aseguraron que Chavis había sido la conductora de Waters en el Festival Coachella, en el que actuó en 2016.

Explicó: “Estuve en un lugar durante dos semanas y hubo muchos traslados entre el hotel y el recinto. Mi seguridad se sentaba delante con ella y hablaban, mientras yo me quedaba atrás. No sé, algo en ella me atrajo…”.

