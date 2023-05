La historia de Pink Floyd es una de altibajos. Son por supuesto una de las bandas más icónicas de rock & roll, sin embargo, una lucha de egos terminó por separar a los cerebros creativos del proyecto: Roger Waters y David Gilmour. Y aunque la salida de Waters se produjo en 1985, el músico pensó que el fin de la banda podría haber sucedido 12 años antes, con el lanzamiento de ‘The Dark Side of the Moon’.

En una entrevista de octubre de 1975 con Nick Sedgewick, publicada en el Wish You Were Here Songbook; Roger Waters destacó el tremendo efecto que su disco de 1973 tuvo en la banda. Lo calificó como “el final del camino”, ya que habían logrado lo que se habían propuesto desde que eran adolescentes.

“Creí que cuando Dark Side of the Moon tuvo tanto éxito, era el final. Era el final del camino. Habíamos alcanzado el punto al que todos aspirábamos desde que éramos adolescentes, y realmente no había nada más que hacer en términos de rock’n roll”.

¿Fue una cuestión de dinero? Waters afirmó que “el dinero y la adulación” influyeron en los sentimientos de la banda tras ‘The Dark Side of the Moon’. Confesó:

“Sí. Dinero y adulación… Bueno, ese tipo de ventas son el sueño de toda banda de rock ‘n’ roll. Algunas bandas fingen que no, claro”.

Entonces, ¿qué motivó la decisión de volver al estudio y grabar ‘Wish You Were Here’? Con su típica franqueza, Waters explicó que fue más por “aburrimiento” que por otra cosa. Y concluyó:

“Un sentimiento de aburrimiento, creo, en realidad. Tienes que hacer algo. Cuando te has acostumbrado a trabajar muy duro durante años y años y has llegado al punto hacia el que trabajabas, sigue existiendo la necesidad de continuar porque te das cuenta de que donde has llegado no es donde pensabas que era…”.

Escucha ‘The Dark Side of the Moon’ a continuación.